Prymula: Zavřít školy byla chyba. A na další pandemii nejsme připraveni

Celý článek je jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

V prosinci uplyne už pět let od chvíle, co se v Číně začal šířit virus, který do pár měsíců ochromil svět. Největším omylem českého boje s pandemií bylo podle jednoho z tehdejších ministrů zdravotnictví Romana Prymuly zejména dlouhé uzavření škol, které v součtu trvalo téměř rok. „Ze zkušeností s chřipkou se předpokládalo, že důležitým faktorem přenosu jsou děti. Byla to chyba,“ přiznal Prymula v rozhovoru pro iDNES Premium.