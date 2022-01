Plošné testování nedává smysl a zrušil bych ho, míní Prymula

Plošné testování v Česku už podle epidemiologa a bývalého ministra zdravotnictví Romana Prymuly v této fázi covidové epidemie při rozšíření omikronu už nedává smysl a mělo by se zrušit. Prymula to řekl v neděli večer v debatě televize CNN Prima News. Ministerstvo zdravotnictví již dříve uvedlo, že testovat ve firmách i školách se bude nejméně do poloviny února.