Prymula: Chceme omezit volnočasové aktivity na 20 lidí, svatby na 30

„Nazrál čas, abychom omezili volnočasové aktivity směrem k počtu osob,“ uvedl Prymula s tím, že se bude jednat o širokou škálu aktivity, které opatření postihne.

„Jestli je něco, co je schopno snížit reprodukční číslo, tak to je právě omezení kontaktů,“ dodal s tím, že omezení bude počítat maximálně s 10 či 20 lidmi na aktivitu. U svateb by se také měl snížit počet osob na přibližně 30. Vyhlásit nová opatření by se mohla v následujícím týdnu - ve středu, nebo v pátek.

O omezení kontaktu mluvil Prymula již dříve, ještě jako náměstek na ministerstvo zdravotnictví. V květnu v rozhovoru pro Mf DNES uvedl, že by se lidé měli vzdát větších sociálních interakcí a měli by žít v malých komunitách o velikosti několika rodin. Mluvil o tom v souvislosti se zhoršením situace v České republice.

Ve hře je distanční výuka na středních školách

Prymula v pořadu Partie rovněž řekl, že nečeká, že by se zavíraly školy. Nicméně střední školy jsou v rizikovosti kontaktů na špici a že je možné zavedení distanční výuky. To by se ale netýkalo prvních ročníků. O opatřeních pro školy by měl v týdnu diskutovat s ministrem školství Robertem Plagou.



S Plagou chce Prymula také probrat dočasné zrušení výuky hudební výchovy a tělocviku. Při těchto předmětech totiž žáci nemusí nosit roušky. Jednat by spolu měli v úterý.

Distanční výuka na vysokých školách by podle Prymuly měla platit aspoň měsíc. Pro nové studenty v prvním ročníku by měla být možná kombinovaná výuka. „Začínat čistě distančně, když studenti ve škole vůbec nebyli, mi nepřijde vhodné,“ odůvodnil.

Prymula představí výhled do Vánoc

„Vadí mi, že není nějaký plán, že není vize. Organizátoři akcí se nějak připravují,“ vytknul Prymulovi místopředseda TOP 09 a poslanec Vlastimil Válek. Podle něho by sát měl říci, za jakých okolností bude zavádět jaká opatření.



„Podstatné je, že čím později zavedeme opatření, tím déle bude trvat jeho trvání. To je základní důvod, proč to musíme dělat rychle,“ prohlásil Prymula s tím, že by chtěl představit i plán na delší dobu, který by ukázal, jak se situace může vyvíjet zhruba do Vánoc.

„Chtěl bych naše kroky vysvětlit a získat pro ně podporu. Do epidemických opatření by premiér zasahovat neměl,” uvedl ministr v pořadu. Zásadní je podle něj důvěra Čechů v zaváděná opatření.



Počet osob s covid-19 dle krajů

14753 9330 2591 3223 1517 2923 1985 1981 2510 2489 5496 3000 2783 8001

Podle Prymuly opatření mají sloužit ke snížení reprodukčního čísla šíření koronaviru, nyní je mezi 1,26 a 1,29. „Musíme ho ale dostat pod jedničku, jinak zde budeme mít hodnoty kolem tří tisíc nakažených setrvale,“ uvedl s tím, že však již v současné době je zátěž na nemocnice opravdu veliká.

Podle Prymuly je nyní kapacita testů nedostatečná. Ta se pohybuje okolo 23 tisíc testů denně. Prymula připomněl, že v rámci dnů by se mohl jejich počet navýšit na 30 tisíc testů za den.

„Národ by si v tuto chvíli měl uvědomit, že situace není jednoduchá a jsme mezi čtyřmi nejpostiženějšími zeměmi v Evropě,“ uvedl také ministr.