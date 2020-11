Razie Jakuba Pokorného: Kdo se nakazí při venčení plyšového psa?

12:00

Dá se to brát jako „poslední pomsta“ odcházejícího ministra zdravotnictví Romana Prymuly. Minulý týden vláda schválila jako opatření proti pandemii koronaviru bezprecedentní zásah do práv lidí – zákaz vycházení po deváté večer. Výjimky mají návraty z práce. Promiňte mi ten příměr, ale nařízení je to jak odněkud z protektorátu. Už chybí jen zatemnění oken.