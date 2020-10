Hotely by mohly ubytovat část pacientů s covidem, prohlásil Prymula

„Bude dobré, když z nemocnic odejdou lidé, kteří tam jsou ze sociálních důvodů, protože nemají kam jít. Když tyto lidi převedeme do hotelů, tak tam nebude žádný problém s poskytováním péče, dáme tam adekvátní personál,“ uvedl ve středečním rozhovoru pro Rádio Implus ministr zdravotnictví Roman Prymula.

Jednání o vyčlenění části kapacity hotelů již probíhají. Prymula v rozhovoru dále uvedl, že by byla v hotelech pro pacienty zajištěna adekvátní lékařská péče a zároveň by nehrozilo, že by se hotely dostaly do problémů ohledně ochrany proti infekci.



Ministr zdravotnictví Roman Prymula ve středu dopoledne oznámil, že Česko čekají zásadnější opatření proti koronaviru. „Opatření budou představena v pátek. Neznamená to zastavení české země, ale znamená to omezení některých aktivit. Rozhodně to nebude zmrazení České republiky,“ dodal.

Prymula také obhajoval svůj způsob komunikace směrem k veřejnosti a s tím i spojené oznamování o nadcházejících protikoronavirových změnách.

Kroky, které v souvislosti s epidemií koná Roman Prymula, pochválil i Miloš Zeman. Ten již dříve prohlásil, že je pro ještě tvrdší opatření v boji proti koronaviru. Prezidentovu podporu Prymula vítá a dodává, že důležitá je i podpora od veřejnosti.

„Nemohou to být opatření, která nebude nikdo respektovat. Je zřejmé, že bez podpory veřejnosti to nejsme schopní udělat a pak by přicházela opatření, o kterých tady ani mluvit nechci, jako zavírání země,“ sdělil Prymula.