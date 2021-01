Čísla jsou varovná. Prosincové rozvolnění byla chyba, míní exministr Prymula

Rozvolnění v prosinci bylo podle Prymuly předčasné. „Bylo to rychlé a ve fázi, kdy ještě nenastala vhodná situace,“ míní. Další příčina současné situace jsou podle něj ale i svátky, během nichž se řada rodin navštěvovala.

V posledních dnech se podle něj objevují první známky toho, že by epidemie mohla zpomalit. „Číslo na sobotu je ale velmi vysoké,“ upozornil. Vysoký je totiž podíl pozitivních testů, kterých bývá o víkendu jen málo.

„V tuto chvíli je velmi složité říci, co udělat, aby se tento velmi vysoký nárůst zpomalil a zastavil,“ míní Prymula. Opatření jsou již podle něj poměrně přísná, mentalita občanů je ale diametrálně odlišná od jara.



„Jsme skutečně na hraně kapacity a to by si všichni měli uvědomit,“ řekl Prymula.



Podle hejtmana Jihočeského kraje Martina Kuby je důvodem fakt, že lidé již opatřením nerozumí. Jako příklad uvedl současné povolení návštěv v nemocnicích. Ty přitom ještě v prosinci, kdy byla epidemická situace příznivější, byly zakázané.

„Jeden člověk se selským rozumem by ministerstvu prospěl víc než deset PSŮ,“ řekl Kuba. S tím ostatně souhlasí i Prymula. „Lidé v nemocnicích mají z toho (povolených návštěv, pozn. red.) děs,“ řekl s tím, že řada špitálů tak plánuje návštěvy zakázat lokálně. Že vláda nově umožní návštěvy v nemocnicích, oznámil ministr zdravotnictví Jan Blatný ve čtvrtek.

„Komunikace nebyla od počátku příliš šťastná. Co tady chybí, je masivní kampaň, co se má a nemá dělat,“ řekl bývalý ministr.



Zaveďme patnáctikilometrový limit

Exministr Prymula se vyjádřil také k současné situaci na horách. Ty jsou zaplněné, policie opakovaně uzavřela některé cesty vedoucí k populárním lokalitám. On sám podle svých slov propagoval patnáctikilometrový limit od bydliště, v rámci kterého by lidé mohli chodit do přírody.

„Situace v nemocnicích je skutečně velmi závažná, v některých až kritická,“ míní Prymula. Příčinnou je podle něj mimo jiné množství nakažených zdravotníků. „Na některých odděleních už suplují i pediatři,“ upozornil.



„Nedokážu si představit, že bude špatná situace ještě čtrnáct dní pokračovat, to by ta péče skutečně mohla někde kolabovat,“ míní Prymula. Podle Kuby mají problémy třeba ve Zlínském či Moravskoslezském kraji, doufá ale, že to zdravotnický systém zvládne.



„Testujeme méně než jedno procento populace. Pokud máte pozitivitu čtyřicet i padesát procent, testujete málo,“ ohradil se Prymula proti častému tvrzení vlády, že počty nakažených jsou vysoká kvůli masovému testování.



On i Kuba míní, že cestou k budoucímu rozvolnění by mohly být akce podmíněné negativním testem. Je třeba je ale pozměnit systém, třeba vyhodnocování testů podle Prymuly nemusí provádět lékař, ale poučený laik.

Oba mají výhrady k vládní vakcinační strategii. „Pokud se podíváme na kapacitu, jak se zatím očkuje, není možné, aby fakultní nemocnice proočkovaly desetitisíce lidí denně,“ řekl Prymula. Je třeba podle něj vytvořit například systém, kde se budou registrovat praktici, kteří budou chtít očkovat. „Hrozně mě pobavilo, že tomu říkají strategie,“ řekl Kuba k první verzi očkovací strategie. Ta současná je již podle něj o něco lepší, stále tam je ale velká řada slabin.

Testy v sobotu v Česku potvrdily 8 406 nových případů nákazy koronavirem, což je v tomto týdnu nejméně, ale zhruba o 3 400 více než minulou sobotu. Od březnového počátku epidemie se v zemi nemocí covid-19 prokazatelně nakazilo 831 165 lidí, přibližně tři čtvrtiny se již uzdravily. Aktivních případů nákazy je 160 546.