Žáci se měli vrátit o týden později, rozvolňujeme rychle, varuje Prymula

„Jsem v tuto chvíli soukromá osoba. O moje služby má stát zájem, ale uvidí se, co bude. Nyní nechci zodpovídat za současná epidemiologická opatření z nějaké nové pozice, která by vznikla.“ To je vaše vyjádření z nedávného diskusního pořadu. To zní, jako byste se zříkal odpovědnosti za to, co se teď děje. Vždyť ale zavedená opatření jsou z vaší éry.

Je to přesně tak. Nechci rozvolňovat opatření, když na to ještě není čas. Podívejte se na mezitýdenní pokles, je to nějakých 38 procent, tímto tempem sjedeme pod tisíc případů denně někdy kolem čtrnáctého či patnáctého prosince. A to celé za předpokladu, že síla poklesu by musela vydržet téměř měsíc. Opatření můžeme rozvolnit někdy okolo 5. či 6. prosince, ale nedomnívám se, že bychom mohli rozvolňovat příští týden. To je důvod toho vyjádření.

Ale my už rozvolňujeme tento týden. Ve středu se vrátí 1. a 2. ročníky základních škol. To je podle vás brzo?

Je to minimálně o týden uspíšeno. Samozřejmě tlak na otevření škol je obrovský a já tomu rozumím, ale je nutné to korigovat na straně jiných opatření, doprovázet to něčím, co bude eliminovat šíření. Ty školy jsou tikající bombou a země, které se dostávají do podobné situace, je začínají také zavírat.

Neotevírají se celé školy, ale jen první a druhé ročníky základních škol. I tak trváte na tom, že se jedná o tikající bombu?

V kombinaci s otevřením celého prvního stupně, které může nastat za týden, to tikající bomba podle mě prostě je. Zvýšíte tím počet kontaktů a proces brzdění u nás není nijak rychlý. Ve srovnání s Izraelem, kdy to šlo dolů během dvou a půl týdne, to u nás bude trvat čtyři a více týdnů. Rozvolňování v této etapě se mi nejeví jako dobré.