Čtvrtá vlna epidemie covidu-19 do Česka přijde, tentokrát však nebude tak velká. Myslí si to epidemiolog a bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula. Češi podle něj s opatrností jdou z extrému do extrému. Abychom dosáhli 75 procent populace s imunitou, kterými ministr Adam Vojtěch podmiňuje sundání respirátorů, musíme přehodnotit to, jak se díváme na lidi s prodělanou infekcí, říká v rozhovoru pro iDNES.cz.