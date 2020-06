Jde jen o lokální ohnisko nákazy, komentuje Prymula nové šíření koronaviru

Čísla říkají, že je 260 nakažených za sobotu. Je to druhá vlna?

Naštěstí to druhá vlna není. Protože, když se podíváme na data za celou republiku, tak si uvědomíme, že naprosto dominantní nárůst je v Moravskoslezském kraji, kde se to rozprostřelo hlavně mezi Karvinou a částečně mezi Frýdek-Místek a Ostravu. Třeba Praha se na počtu nakažených podílela jenom deseti lidmi. Je to opravdu lokální záležitost, zbytek republiky má většinou nulové nebo jednotkové nárůsty.

Takže Moravskoslzeský kraj problém je?

Ano, tam to skutečně lokální problém je. Nárůsty tam jsou vysoké, takže se testuje skutečně plošně. Proto byl i záchyt takhle vysoký, testovala se celá skupina, která potencionálně mohla být pozitivní. V pondělí ráno se rozhodne, jaká další opatření se tam budou aplikovat, aby nedocházelo k šíření i mimo jiné lokality a nezasáhlo to okolní regiony.

Jaká opatření plánujete?

Bude to opravdu lokální záležitost. Omezíme například návštěvy v nemocnicích a domovech pro seniory, aby nedošlo k zavlečení nákazy i tam. Protože zatím mají horníci klidné klinické průběhy, je to zdravá populace. Devadesát procent z nich nemá žádné větší problémy.

Předpokládám, že roušky v ohnisku nadále zůstanou?

Zřejmě ano. I když ve zbytku republiky dojde k 1. červenci ke zrušení povinnosti nosit roušku, diskuze bude ještě trochu o Praze. Ale v ohnisku – Karviná, Ostrava, Frýdek-Místek nadále určitě rouška třeba v městské hromadné dopravě bude zachována. Uvidíme jestli to bude platit i pro vnitřní prostory. Podle toho, jak se situace bude vyvíjet se mohou opatření lokálně zpřísňovat, včetně omezení provozní doby v restauracích a podobně.

Tím ohniskem v uvozovkách jsou tedy horníci?

Ano jsou to převážně horníci. Ale nejenom oni, ale i zaměstnanci dolů – administrativní personál. Plus dominantně jejich rodiny.

Očekáváte, že se číslo nakažených bude zvyšovat?

V tuto dobu ještě probíhá testování. Takže logicky si myslím, že se to číslo musí zvýšit. Pak bude žádoucí udělat ta opatření tak, aby ohnisko v podstatě vyhaslo. To znamená zamezit dalšímu šíření.