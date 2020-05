V nové pozici Prymuly nevidím problém, řekl Vojtěch. Hamáček a opozice ano

Prymula oznámil, že chce funkci náměstka pro zdravotní péči opustit na konci května. Premiér Andrej Babiš mu nabídl nově vytvořenou funkci vládního zmocněnce pro vědu a výzkum ve zdravotnictví. Část opozice to kritizovala, pozici pro Prymulu označila za politickou trafiku a za oslabení ministra zdravotnictví.

„Novou pozici nevidím jako problém,“ řekl Vojtěch. Podle něj jsou na úřadu vlády i další zmocněnci, kteří se zabývají tématy z oblasti některých ministerstev. Umí si představit i další spolupráci s Prymulou. „Budeme nadále spolupracovat, naše pracovní vztahy jsou nadále korektní,“ řekl.

Jedním z důvodů pro Prymulův odchod z ministerstva je to, že nezískal bezpečnostní prověrku. Prymula dříve uvedl, že ministerstvo zavedlo povinné bezpečnostní prověrky pro náměstky kvůli obavám z jeho popularity.

Podle průzkumu společnosti Kantar představeného v OVM důvěřovalo Prymulovi v koronavirové krizi 37 procent lidí, zatímco Vojtěchovi šest procent.

Vojtěch v neděli znovu Prymulovo tvrzení odmítl. Zdůraznil, že o povinnost prověrek se zavedla už v loňském roce, tedy dlouho před pandemií, a že všichni náměstci kromě Prymuly prověrku získali. Na místo nového náměstka po Prymulovi vypíše výběrové řízení podle služebního zákona.

Klasická trafika, zní z opozice

Ministr vnitra Jan Hamáček v sobotu Právu řekl, že mu přijde vytvoření nového místa zvláštní. „Budu se na vládě ptát, co pan Prymula bude ve funkci dělat. To bychom také mohli udělat zmocněnce pro dopravu, pro hospodářství, pro spravedlnost a tak dále. Každý ministr by podle této logiky mohl mít svého zmocněnce,“ řekl ministr.

„Skutečnost, že pan Prymula bude v nové funkci brát méně, není podstatná. Jedno místo se totiž uvolní a následně znovu obsadí, ale druhé kvůli němu vznikne. Klasická trafika. A krom toho ještě taková lavička náhradníků až se ministr Vojtěch dozví, že už to vlastně nechce dělat,“ kritizovala na Twitteru předsedkyně TOP 09 Markéta Adamová.

Přidal se také její stranický kolega Miroslav Kalousek. „Tohle je fakt Kocourkov a ne státní správa. Ještě by mohli jmenovat vládního zmocněnce pro zahraničí, finance, obranu, atd. Tohle by žádný slušný člověk nepřijal. A kdyby přijal, tak každý své cti dbalý ministr by rezignoval a nechtěl by s tím nic mít,“ uvedl.

„Když bude mít ANO současně ministra zdravotnictví i stínového ministra zdravotnictví, proč ještě zvát do televize někoho dalšího...“ napsal na Twitteru pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík. „Tak dlouho Babiš chválil ministra zdravotnictví Vojtěcha, až pro jistotu vytvořil funkci dalšího ministra pro zdravotnictví na Úřadu vlády. Soutěž Prymuly a Vojtěcha v oblíbenosti u premiéra právě začala,“ míní poslanec za ODS Zbyněk Stanjura.

Naopak pozitivně se k Prymulovi jako vládnímu zmocněnci staví ministryně spravedlnosti Marie Benešová. „Já ho uznávám jako experta. Měli jsme tady mimořádnou situaci, která se nám možná znovu vrátí, takže je potřeba být připravený,“ dodala s tím, že by si Prymulu na nové pozici dokáže představit. „V době koronaviru mít jako zmocněnce epidemiologa je na místě,“ řekla v televizi Prima.