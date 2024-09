Zkáza přijde i po dešti, voda se povalí přes Moravu, varuje environmentalista

Jaká je momentální situace na Moravě?

Pohybuji se zejména v Hodoníně, Dolních Bojanovicích a Brně. Včera to vypadalo relativně dobře, ale dnes mají spadnout další minimálně desítky milimetrů srážek. Dnes ráno jsem vyjížděl z Hodonína a déšť ustával, ale čekáme, kolik toho ještě spadne, půda už je nasáklá a nepojme vlastně ani kapku navíc. Rozhodující bude dnešek a noc na zítra.

Roman Klecker Od tornáda v roce 2021 vede pro Člověka v tísni v zasaženém území klimaticky příznivé projekty vedoucí ke zvýšení resilience území vůči klimatickým extrémům. Dříve pracoval například v Hnutí DUHA v programu Energie. Je členem Dobrotýmu a členem IZS v Jihomoravském kraji, s úkolem koordinovat dobrovolnickou pomoc na místě případné mimořádné události.

Mohou lidé čekat, že povodně přijdou teprve po dešti?

Rozhodně. Dojde k velkému povrchovému odtoku, voda přiteče přes Moravu, z Jeseníků, z oblasti od Lysé hory, tam má ještě dnes spadnout až 200 milimetrů srážek, takže na jižní Moravu přiteče ještě hodně vody ze severu. Čekáme, kolik vody to bude a jaké budou následky.

Já jsem byl včera v podvečer sledovat obec, která byla už třikrát postižená bleskovými záplavami, letos je to rozloženo do několika dní, takže tam je větší šance, že krajina aspoň něco pojme samozřejmě, ale už je to prostě hodně, úhrny jsou extrémní.

Dovedete si představit následky povodní? Na co mají být lidé připraveni?

Pevně věřím, že nic tak rozsáhlého, jako například po řádění tornáda a bleskových povodních v roce 2021, čekat nemusíme. Samozřejmě voda z břehů se vylévá, dojde k zaplavení okolních prostor, sklepů a podobně. Pokud voda půjde přes řeku Moravu, má to výhody, jsou tam lužní lesy, kam by se voda mohla rozlít. Bohužel samozřejmě jsou tam i obce. Uvidíme, jaké budou finální úhrny srážek a jak to bude vypadat v neděli.

Máte nějaké doporučení pro lidi? Přeci jen po katastrofických letech 1997 a 2002 povodně nahánějí pamětníkům hrůzu.

Tentokrát proběhla příprava, nejsme povodněmi tolik zaskočeni. Určitě ale poradím nepřibližovat se za žádných okolností k vodním tokům, před vodou nelze utéct, takový živel by nikdo neměl podcenit. Krom toho zabezpečit majetek a určitě bedlivě sledovat všechny předpovědi. Počasí se může měnit rychle.

Připravujete se už teď na pomoc po povodních?

Takhle extrémní úhrn srážek krajina není schopná pojmout nikdy. Samozřejmě je spousta opatření, která můžeme činit, aby byla krajina jako houba, aby hodně vody nasákla a držela ji a postupně ji jakoby uvolňovala, ale takovýhle extrém nemůže zvládnout. Je to velmi obtížné.

Počítáme s tím, že v případě nutnosti se pokusíme zařídit jakoukoliv pomoc. Doufám ale, že následky vzhledem k množství opatření a nasazení hasičů a záchranářů nebudou tak otřesné jako v těch předchozích letech.