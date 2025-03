Soudce Kafku podezřelého z podvodu zadrželi v Chorvatsku. Řeší se předání

„Dnešního (pondělního, pozn. red.) dne byl v Chorvatsku na základě evropského zatýkacího rozkazu zadržen soudce Krajského soudu v Brně, který je dle kriminalistů NCOZ podezřelý ze spáchání trestného činu podvodu. Nyní budou probíhat úkony k předání osoby do České republiky,“ uvedla policie na síti X.

Den předtím volal do rozhlasu

Podle serveru iROZHLAS volal Kafka den před svým dopadením do Českého rozhlasu. „Tady Roman Kafka, asi víte, o koho jde, soudce takzvaně zmizelý,“ představil se v neděli večer do telefonu muž, který svou identitu potvrdil tím, že řekl, kde bydlí, a nadiktoval jména a data narození své sestry, manželky a otce i úmrtí matky. Jeho slova následně redakce ověřila.

Tvrdil, že se stal obětí brutálního vydírání a kvůli ochraně své rodiny prchá po Evropě. „Je mi kladeno za vinu, že jsem si měl opatřit prostředky, řadu prostředků od různých lidí. To je do jisté míry pravda. Musel jsem si půjčovat... a to jim odevzdávat. A před těmi 14 dny, když jsem přestal platit, co chtěli, a přestal jsem být pro ně užitečný, tak se rozhodli mě zabít,“ řekl podle serveru mimo jiné v telefonátu. Tvrzení serveru o telefonátu nelze nezávisle ověřit.

Kriminalisté jsou přesvědčeni, že zmizel kvůli milionovým dluhům, které měl vůči většímu množství lidí zejména z Kroměřížska. Oficiálně policie případ komentovat nechtěla.

Čelil kárnému řízení

Sedmačtyřicetiletý soudce odjel v úterý 4. března z domu v Kroměříži neznámo kam. Podle mluvčí brněnského krajského soudu čelil od prosince kárnému řízení za vážné průtahy při vyhotovování rozhodnutí a za další porušování soudcovských povinností. Den před svým zmizením oznámil Hradu rezignaci na funkci, ve které má skončit k poslednímu červnovému dni.

V pátek Kafka zmizel z policejní databáze hledaných. Podle blízkého zdroje iDNES.cz ho již tehdy vyslýchala policie.

Roman Kafka je veřejnosti známý především díky svému působení v metanolové kauze, kdy jako státní zástupce dohlížel na jeden z největších případů nelegálního obchodu s alkoholem v české historii. Po svém přechodu na pozici soudce působil na Krajském soudu v Brně, odkud na konci února náhle rezignoval.