Opilý konzervativec Joch v televizi. Na měsíc se vzdávám alkoholu, kaje se

Konzervativní komentátor ve svém příspěvku napsal, že je celý život za osobní svobodu a odpovědnost. Chce se proto podle svých slov k věci postavit jako chlap a na měsíc se vzdát alkoholu. Za své chování se neomluvil.

Roman Joch @JochRoman Mnozí víte, že jedno TV vystoupení se mi nepovedlo. Byl jsem pod vlivem alkoholu. Je jedno, že člověk měl předtím sto dobrých, to jedno vyvolá Schadenfreude. Celý život jsem za osobní svobodu a odpovědnost, proto se chci k věci postavit jako chlap: na měsíce se vzdávám alkoholu.

„Vystoupení Romana Jocha v ČT24, kde byl vylitej jak překlopená váza, na mě udělalo velký dojem. Člověk, co by tak rád kecal do života druhým, by měl být schopný kontrolovat alespoň vlastní přitažlivost k alkoholu,“ komentuje situaci politolog Jaroslav Bílek.

Nina Adler @LilNinAdler A nalitýho @JochRoman včera na @CT24zive jste už viděli?

Hnutí zdvižené pravice ještě stále slaví? To je teda solidní párty. https://t.co/p8fHDOhsZ7 oblíbit odpovědět

Joch se v pořadu vyjadřoval k novému americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi: „Musíme být aktivní. Donald Trump je americký prezident, to je realita,“ snaží se odpovědět na dotaz moderátorky ztěžklým jazykem.

„Musíme si říct, co od něho chceme, co mu my můžeme dát a co nám on může na oplátku poskytnout,“ dodával se zadrháváním.

Na sociálních sítích se také nedávno objevil kontroverzní příspěvek, kde se Joch dotazuje, co je podle ostatních špatného na incestu.

„Proč je zlý sex s dětmi, jejich dětmi, otcem, matkou, chůvami, domácím zvířectvem, otroky, atd.? Jako vážně, proč je to zlé?“ píše. Příspěvek na jeho profilu již není dohledatelný.