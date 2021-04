Soud přerušil Janouškovi výkon trestu na další dva roky, žalobce se odvolal

Krajský soud v Brně nepravomocně prodloužil lobbistovi Romanu Janouškovi přerušení výkonu trestu o další dva roky, zdůvodnil to jeho zdravotním stavem. V úterý to uvedla Česká televize. Janoušek si má odpykat 4,5 roku vězení za to, že autem srazil ženu a od nehody ujel, výkon trestu se ze zdravotních důvodů na jeho žádost přerušuje opakovaně.