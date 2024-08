Lobbista Janoušek chtěl po státu 154 milionů, vysoudil čtyři tisíce

Janoušek požadoval přes 155 milionů korun za stíhání v kauze Chambon, ve které byl pravomocně zproštěn obžaloby, a také za to, že mu policie deset let zadržovala majetek - zlaté cihly a hotovost. Stát se mu za stíhání omluvil a vyplatil přes 736 tisíc korun.

Soud ve čtvrtek Janouškovi vyhověl jen částečně a většinu částky podnikateli nepřiznal, informoval server Seznam Zprávy. Podle soudce se Janouškovi nepodařilo prokázat, že mu byla způsobena škoda.

„Chápu, že když byl žalobci zajištěn majetek v řádu několika milionů korun po dobu zhruba deseti let, tak to zasáhlo do jeho majetkové sféry. Nechci to bagatelizovat, ale nemám za to, že by v trestním řízení nastaly průtahy a že by zajištění peněz bylo svévolné,“ uvedl soudce Petr Navrátil při zdůvodnění rozsudku.

Janoušek se může proti rozhodnutí odvolat. Jeho advokát Michal Sečány uvedl, že zatím neví, jestli se tak stane. „Necháme to na rozhodnutí klienta,“ sdělil. Podle Sečányho Janoušek plánoval peníze před tím, než mu je policie zajistila, investovat na burze cenných papírů nebo vložit na bankovní účty.

Obžaloba v kauze Chambon tvrdila, že společnost prováděla v letech 2009 až 2011 nejprve přes jinou laboratoř a pak i sama vyšetření na přítomnost extrahumánního genomu, což jsou zejména infekční viry či bakterie. Protože k tomu neměla oprávnění, účtovala pojišťovnám za analýzu lidské DNA, která je dražší. Janoušek byl viněn z podílnictví, ve společnosti byl zaměstnán jako ekonomicko-právní poradce. Státní zástupce tvrdil, že si nechal jako odměnu za služby posílat peníze z trestné činnosti.

Městský soud před dvěma lety konstatoval, že jednání obžalovaných nebylo trestné. Společnost podle verdiktu měla oprávnění dělat vyšetření z oboru lékařské genetiky i mikrobiologie.

Janoušek v prosinci 2022 opustil vězení, kde si odpykal zhruba polovinu z trestu 4,5 roku vězení za nehodu způsobenou úmyslně a pod vlivem alkoholu. Soud mu stanovil sedmiletou zkušební dobu.