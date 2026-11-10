Policie Janouškovi zajistila české i zahraniční bankovky a zlaté cihličky v hodnotě několika desítek milionů korun. Podle něj měla policie peníze uložit na termínované vklady nebo úročené účty, aby alespoň částečně kompenzovala jejich znehodnocení vlivem inflace. Podle verdiktu, kterým se nyní zabýval Nejvyšší soud, však stát takovou povinnost nemá a za pokles reálné hodnoty peněz neodpovídá. Policie musí pouze zajistit, aby se zajištěný majetek nezničil.
Janoušek byl spolu s dalšími lidmi souzen kvůli podezření, že od zdravotních pojišťoven vylákali přes 239 milionů korun a o dalších 77 milionů se pokusili je připravit. Podle soudů se však neprokázalo, že by společnost Chambon před pojišťovnami cokoli zakrývala. V únoru 2023 proto odvolací senát pravomocně osvobodil Janouška i všechny ostatní obžalované. Ti vinu od počátku odmítali.
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Od pojišťoven měli vylákat stamiliony. Obžalovaný je i lobbista Roman Janoušek
Ministerstvo spravedlnosti Janouškovi již dříve vyplatilo přes 736 tisíc korun a omluvilo se mu. Lobbista následně podal žalobu, v níž požadoval další náhradu za nezákonné trestní stíhání, dlouhodobé zajištění hotovosti a zlata, znehodnocení majetku inflací i ušlý zisk. Celkem žádal 155 milionů korun. Pražské soudy mu přiznaly pouze dalších zhruba 4500 korun jako náhradu nákladů obhajoby, ve zbytku žalobu zamítly.
V této části sporu už Nejvyšší soud dříve Janouškovo dovolání v převážné míře zamítl. Obvodnímu soudu pro Prahu 2 pouze nařídil, aby se znovu zabýval alespoň náhradou nákladů obhajoby. V této části sporu šlo o desítky tisíc korun. Janoušek následně neuspěl ani u Ústavního soudu.
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Podnikatel Janoušek nevymohl po státu 155 milionů. Soud stížnost zamítl
V prosinci 2022 Janoušek opustil věznici, kde si odpykal zhruba polovinu ze svého čtyřapůlletého trestu za nehodu způsobenou pod vlivem alkoholu. Soud mu stanovil sedmiletou zkušební dobu.