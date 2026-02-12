Ředitel Havlík promluvil o kauze defibrilátorů. Veškerá podezření odmítá

O problémech kolem implantací defibrilátorů na vaší kardiologické klinice se mluví už déle. Kdy jste se o nich dozvěděl?
Loni v únoru mne tehdejší primář kardiologie Martin Hutyra seznámil s jeho podezřením, že do odborné studie, kterou na klinice pod vedením tehdejšího přednosty Miloše Táborského provádějí, nemusí být všech 70 pacientů zařazeno v souladu s požadavky zadavatele. Vedení kliniky, přednosta i primář mě ale opakovaně ujistili, že pacienti ze studie jsou řádně léčeni, jejich stav odpovídá jejich diagnóze a nejsou nijak poškozeni na zdraví. Problém jsem tedy nevnímal jako medicínské riziko, ale jako formální pochybení ve studii.
Jak jste tehdy reagoval?
Za těchto okolností nám připadalo fér, aby nemocnice práce na studii ukončila. O tom jsme tehdy informovali zadavatele studie, kliniku Charité v Berlíně.
Neberu médiím jejich roli alarmovat a stavět nepravosti na pranýř. Ohrazuji se však proti lynči, který naši profesionální erudici vystavuje testu.