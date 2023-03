Důchodu se ve zdraví nedožijeme. Posouvat věkovou hranici je nesmysl, říká ekonom

Sněmovnou i Senátem prošlo snížení valorizace důchodů. Podle vlády jde o snahu zpomalit státní zadlužování. Jak se na úpravu valorizace díváte?

Je to velký zásah do důchodového systému. Ale přestože se to seniorům nemusí líbit, tak důchody se jim navyšují dlouhodobě a pokračovat v tom by bylo nezodpovědné vůči celé naší společnosti. Už v minulých letech jsme viděli, že náš důchodový systém je neudržitelný. Za poslední roky se výše průměrné penze přiblížila výši průměrné mzdy. Kdyby se teď valorizace neupravila, důchodci by byli extrémně zvýhodnění oproti ekonomicky aktivním lidem. Souhlasím s tím, že se vláda do zkrácení valorizace pustila, ale nesouhlasím, že to dělá pozdě a takovým způsobem.

Je potřeba mít na mysli, že pokud necháme lidi o tři roky déle pracovat, budou tyto tři roky „zabírat“ místo těm, kteří hledají své první zaměstnání.