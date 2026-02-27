Dva roky poslouchala rodina z Poděbradska uklidňování, že jejich syn Filip je jen pomalejší než ostatní děti. Že všechno brzy dožene. Až genetické testy, které malý Filip podstoupil ve dvou letech, ukázaly, že má Phelan-McDermidův syndrom, extrémně vzácné onemocnění. „Konečně jsme se dozvěděli, co se děje. Do té doby jsme jen tápali,“ vzpomíná jeho maminka Dana.
Phelan-McDermidův syndrom se projevuje těžkým vývojovým opožděním, poruchami autistického spektra, výraznými problémy s motorikou a často i tím, že děti vůbec nezačnou mluvit. Léčba neexistuje. Lékaři mohou pouze zmírňovat projevy.
Dostat správnou diagnózu co nejdříve je přitom zásadní. V Česku se dnes novorozenecký screening provádí zhruba pro dvacet skupin nemocí, tedy jen pro malou část všech vzácných diagnóz.