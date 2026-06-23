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Popel hvězdy snímku z Varů spočinul na Šumavě. Sourozenci tu zasadili dub

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  10:36
Ondřej a František Klišíkovi jako hlavní hrdinové dokumentu Raději zešílet v...

Ondřej a František Klišíkovi jako hlavní hrdinové dokumentu Raději zešílet v divočině vzadu spisovatel Aleš Palán (10. července 2025) | foto: Anna Kristová, MAFRA

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Necelý rok od úmrtí hrdiny vítězného filmu z karlovarského festivalu Františka Klišíka vsypala rodina jeho popel do země na Šumavě. Na Facebooku o tom informoval spisovatel Aleš Palán.

„Rok po jeho smrti vsypali popel Františka Klišíka jeho sourozenci Ondřej a Maruška na Šumavě do země. Malý obřad pro pár lidí. Na místě byl vysazen dub červený,“ napsal Palán k rozloučení se šumavským poustevníkem.

Zemřelého Klišíka nalezli svědci loni 13. července v rybníku v Ohrobci u Prahy. Bylo to den poté, co film Raději zešílet v divočině, inspirovaný stejnojmennou knihou Aleše Palána, obdržel hlavní cenu karlovarského festivalu Křišťálový globus.

Soudní pitva neprokázala, že by se na jeho úmrtí podílel někdo další.

Františku Klišíkovi, který byl v 80. letech aktivní v jihočeském disentu, bylo 62 let. Většinu života prožil v šumavské Stögrově Huti u Volar na Prachaticku se svým dvojčetem Ondřejem, druhým hlavním protagonistou filmu, jehož režisérem je Miro Remo.

Oba bratři se loni karlovarského festivalu zúčastnili. Jejich rodiče byli Slováci z Rumunska, do Československa přišli po válce.

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Klišík po vojně odešel pracovat do panelárny na pražském Zahradním Městě. V Praze poznával díla autorů disentu, například filozofa Jana Patočky či spisovatele Egona Bondyho. Na Šumavu se vrátil v roce 1987, po sametové revoluci zde pomáhal zakládat Občanská fóra.

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