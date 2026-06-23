„Rok po jeho smrti vsypali popel Františka Klišíka jeho sourozenci Ondřej a Maruška na Šumavě do země. Malý obřad pro pár lidí. Na místě byl vysazen dub červený,“ napsal Palán k rozloučení se šumavským poustevníkem.
Zemřelého Klišíka nalezli svědci loni 13. července v rybníku v Ohrobci u Prahy. Bylo to den poté, co film Raději zešílet v divočině, inspirovaný stejnojmennou knihou Aleše Palána, obdržel hlavní cenu karlovarského festivalu Křišťálový globus.
Soudní pitva neprokázala, že by se na jeho úmrtí podílel někdo další.
Františku Klišíkovi, který byl v 80. letech aktivní v jihočeském disentu, bylo 62 let. Většinu života prožil v šumavské Stögrově Huti u Volar na Prachaticku se svým dvojčetem Ondřejem, druhým hlavním protagonistou filmu, jehož režisérem je Miro Remo.
Oba bratři se loni karlovarského festivalu zúčastnili. Jejich rodiče byli Slováci z Rumunska, do Československa přišli po válce.
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Klišík po vojně odešel pracovat do panelárny na pražském Zahradním Městě. V Praze poznával díla autorů disentu, například filozofa Jana Patočky či spisovatele Egona Bondyho. Na Šumavu se vrátil v roce 1987, po sametové revoluci zde pomáhal zakládat Občanská fóra.