Na tújích zasychá bahno, ve větvích stromů se zachytily kusy trávy a odpadky. Z některých domků jsou vidět pořád jen střechy. Před rokem byla ostravská Nová Ves jedna velká špinavá laguna.
Teď procházím podél bungalovů, jeden je opravený, další chátrá. Ale větrat se nepřestalo. Žlutému domu na začátku čtvrti sahala tehdy voda k oknům v prvním patře. Doteď jsou patrné její stopy.
Se staženým žaludkem zvoním. Bydlí tam ještě někdo?
„Bydlím už téměř rok na půdě. Na betonu v obýváku jsem to vydržela jen chvíli, než po mně začaly lézt breberky.“