„Dlouho bylo všude šedo.“ Lidé z vytopené Opavy zestárli a dovolují si naději

Opavské sídliště Kateřinky a situace po povodních. (17. září 2024) | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Markéta Lankašová
  16:00
Za rok zestárli jako za několik let, bojí se vyúčtování elektřiny. Ale žijí. Byť v holobytech. Navštívila jsem lidi z opavských čtvrtí a ostravské Nové Vsi. Rok po povodni si opatrně dovolují cítit naději na lepší zítřky.

Na tújích zasychá bahno, ve větvích stromů se zachytily kusy trávy a odpadky. Z některých domků jsou vidět pořád jen střechy. Před rokem byla ostravská Nová Ves jedna velká špinavá laguna.

Teď procházím podél bungalovů, jeden je opravený, další chátrá. Ale větrat se nepřestalo. Žlutému domu na začátku čtvrti sahala tehdy voda k oknům v prvním patře. Doteď jsou patrné její stopy.

Se staženým žaludkem zvoním. Bydlí tam ještě někdo?

„Bydlím už téměř rok na půdě. Na betonu v obýváku jsem to vydržela jen chvíli, než po mně začaly lézt breberky.“

„Dlouho bylo všude šero." Lidé z vytopené Opavy zestárli a dovolují si naději



