Už nemusí řešit, jestli ji s malou vezmou do nemocnice. Pomohlo jim partnerství

Josef Kopecký
  16:05
Vendule, která žije se svou partnerkou Terezou téměř sedmnáct let, pomohlo, že stejnopohlavní páry mohou již rok uzavírat partnerství. Mohla si přiosvojit její čtyřletou dceru. „Byla jsem řešit vyřízení rodného listu, kde mě matrikářka nazvala rodičem, což mi udělalo strašnou radost,“ popisuje Vendula. Se svou partnerkou žijí v Praze. V dubnu si řekly ano.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Změna, která ulehčila život LGBT párům, platí rok, od ledna loňského roku. Podle statistiky, kterou redakci poskytlo ministerstvo vnitra, od té doby každý měsíc uzavírala partnerství více než stovka párů, v únoru a v červnu téměř dvě stovky.

Do konce srpna jich tak bylo celkem 1328. „Data za poslední čtyři měsíce budeme mít k dispozici až v průběhu ledna,“ uvedla Hana Malá z odboru komunikace ministerstva vnitra. Ze statistiky podle jednotlivých krajů vyplývá, že největší zájem o partnerství byl v Praze, kde jich byla uzavřena asi čtvrtina, celkem 314.

Více práv získají LGBT páry až po obřadu se svědky a uzavřením partnerství

„Ukazuje to rozhodně větší zájem o partnerství než o registrované partnerství. Za 24 let uzavřelo registrované partnerství 5200 párů,“ připomíná Filip Milde, mluvčí sdružení Jsme fér, které dlouhodobě usiluje o manželství pro páry stejného pohlaví. Na tom se ale zatím čeští politici neshodli.

Nejdůležitější je možnost přiosvojení

Rok platí to, že stejnopohlavní páry například mohou mít společné jmění či nárok na vdovský nebo vdovecký důchod po úmrtí partnera. „Nejdůležitější je možnost přiosvojení. Jakmile máte přiosvojení, tak máte společná rodičovská práva,“ zdůrazňuje Milde.

„Byla to pro nás hlavní motivace,“ řekla iDNES.cz Vendula, jejíž celé jméno redakce zná, ale neuvádí kvůli ochraně soukromí jak jí, tak její partnerky Terezy a čtyřleté dcery Olívie.

Je šťastná, že její přiosvojení za necelých půl roku vyšlo. „V květnu jsme dali žádost na soud, v říjnu jsme k němu šli, soudkyně to napoprvé odklepla a v listopadu to nabylo právní moci,“ vysvětluje žena.

Svazek LGBT osob má jméno partnerství. Adopce neprošly, jen přiosvojení

„Jsme podporovatelky Jsme fér, spoustu let jsme to sledovaly, jak se vyvíjí ty debaty. Je potřeba, aby se to ještě trochu posunulo a aby tady bylo rovné manželství. Partnerství je super mezikrok, ale bojujeme dál,“ říká pro iDNES.cz.

Po volbách máme 60 poslanců a poslankyň podporujících rovné manželství, říká Milde

Sdružení Jsme fér chce bojovat za manželství pro všechny i v tomto volebním období. „My říkáme, že šance je vždy. I při minulé Sněmovně nás spousta lidí odrazovala od toho, že se nestane vůbec nic a že se nikam neposuneme. A podařilo se prosadit partnerství. Po volbách máme nejméně 60 poslanců a poslankyň, které podporují rovné manželství, což je vlastně o jedenáct poslanců a poslankyň více než v předešlé Sněmovně,“ uvedl v pátek Milde.

Stoupenci zrovnoprávnění LGBT lidí také budou bedlivě sledovat, zda se konzervativněji orientovaní poslanci nepokusí do Ústavy prosadit manželství jako výlučně svazek muže a ženy.

Na pozici šéfporadce ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z ANO po nástupu nové vlády usedl Jan Gregor, advokát se zaměřením na rodinné právo, který se mimo svoji advokátní praxi posledních deset let zabýval rodinnou politikou a byl také jednou z hlavních tváří ultrakonzervativní Aliance pro rodinu.

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

Máme opravdu vážného kandidáta na mimozemský život, říká hvězdář Štipl

Nejčtenější

„Nejvíc se pilo v pondělí.“ Tchán vytáhl staré fotky z vojny a já nestačil zírat

Jan Hausenblas: Fotografie ze základní vojenské služby v Michalovcích (1976 až...

Sedmdesátá léta, východní Slovensko. U Zemplínské Šíravy roste betonová ozdravovna ministerstva obrany, na stavbě pracují hlavně branci. Jedním z nich byl Jan Hausenblas, můj tchán. Na vojnu si tehdy...

Zemřel herec Pavel Nečas, boss Matějka z Okresního přeboru

Herec Pavel Nečas

Zemřel herec Pavel Nečas, bylo mu 59 let. Televizní diváci si ho pamatují například jako bosse Matějku ze seriálu a filmu Okresní přebor. Hrál například také v seriálech ZOO či Vinaři, filmech...

Čína otevřela nejdelší dálniční tunel na světě, protnul pohoří Ťan-šan

Nejdelší dálniční tunel na světě Tchienshan Shengli, se nachází se v...

Čína v pátek otevřela nejdelší dálniční tunel na světě. Nachází se na dálnici Urumči-Juli v autonomní oblasti Sin-ťiang a protíná pohoří Ťan-šan. Měří 22 kilometrů a zkracuje cestu, která dříve...

Hvězdami titulky Playboye jsou tři sexy vítězky castingu Hledáme Playmate

Lenka Šeflová, Sandra Taškovičová a Denisa Gudelj na obálce magazínu Playboy...

Pánský magazín otevírá rok 2026 silným symbolem. Na titulce lednového vydání Playboye se společně objevují tři vítězky castingu Hledáme Playmate - Denisa Gudelj (2022), Sandra Taškovičová (2024) a...

„Byla to jatka.“ Svědci popisují ohnivé inferno v baru, o příčině mají jasno

Tragédie ve Švýcarsku. Při požáru v lyžařském letovisku Crans-Montana zahynuly...

Děs, hrůza, zděšení. Švýcarsko se na Nový rok vzpamatovává z nejhoršího požáru za dlouhé desítky let. Při katastrofě v baru v lyžařském letovisku Crans-Montana zahynulo sedmačtyřicet lidí, sto...

Prskavky a hořící strop. Záběry ukazují, jak začalo peklo. Sto lidí je v kritickém stavu

Bar ve Švýcarsku pohltily plameny

Ve Švýcarsku stále pokračují identifikace obětí tragického požáru v baru v lyžařském středisku Crans-Montana, při kterém zemřelo nejméně 40 lidí. Až sto zraněných je v kritickém stavu. Úřady...

2. ledna 2026  11:47,  aktualizováno  16:43

Rusko chystá provokaci s mnoha oběťmi, aby zmařilo jednání o míru, varuje Kyjev

Ilustrační snímek z 29. listopadu 2025. Ukrajinské hlavní město Kyjev tehdy v...

Po ruském tvrzení o údajném útoku na sídlo Vladimira Putina varuje ukrajinská civilní kontrarozvědka (SZRU) před další „komplexní“ provokací ze strany Ruska. Odehraje se podle ní s vysokou...

2. ledna 2026  16:38

Rusko za invazi na Ukrajinu platí stále vyšší daň a mění taktiku, hlásí zpravodajci

Ukrajinské město Kupjansk

Uplynulé dva týdny se ruské invazní síly pokoušely dál útočit na celé linii fronty, ale zaznamenaly jen velmi omezené úspěchy. Zároveň se Moskva nadále snaží neustále zveličovat ruské vojenské...

2. ledna 2026  16:36

Potopená ruská loď vezla části jaderného reaktoru do KLDR, tvrdí vyšetřovatelé

Potápějící se ruská loď Ursa Major

Ruská nákladní loď Ursa Major, která se předminulý prosinec potopila ve Středozemním moři, vezla pláště pro jaderné reaktory ruských strategických ponorek do KLDR. Myslí si to španělští vyšetřovatelé...

2. ledna 2026  16:20

Nepřijatelné, ostuda Česka. Opozice chce konec Okamury v čele Sněmovny

Tomio Okamura

Vedení ODS vyzvalo vládu, aby se jasně distancovala od novoročního projevu předsedy Sněmovny a SPD Tomia Okamury. Podpoří také jeho konec v čele dolní komory parlamentu. Šéfa Sněmovny kritizují i...

2. ledna 2026  13:33,  aktualizováno  16:12

Už nemusí řešit, jestli ji s malou vezmou do nemocnice. Pomohlo jim partnerství

ilustrační snímek

Vendule, která žije se svou partnerkou Terezou téměř sedmnáct let, pomohlo, že stejnopohlavní páry mohou již rok uzavírat partnerství. Mohla si přiosvojit její čtyřletou dceru. „Byla jsem řešit...

2. ledna 2026  16:05

RECENZE: Cítíte se trochu out? Přečtěte si novou knihu od Petry Soukupové

Premium
Nová kniha Kamarádové spisovatelky Petry Soukupové, která vznikla ve spolupráci...

Katka je nějaká divná – takový je výchozí bod nové prózy Petry Soukupové. I když ta kniha se jmenuje opačně: Katka už nebude divná. Té titulní holce je patnáct, má těsně před maturitou, žije v...

2. ledna 2026

Přehled změn pro rok 2026: digitalizace, zdravotní péče, školství a finance

Oslavy příchodu nového roku v Praze. (1. ledna 2026)

Nový rok tradičně přináší velké množství změn, které se dříve nebo později dotknou života i peněženek většiny Čechů. MF DNES přináší přehled těch nejdůležitějších. Takřka okamžitě lidé pocítí...

2. ledna 2026  15:23

Co se loni nejvíc hrálo na Óčku? Bruno Mars v duetu s Rosé, Lady Gaga a Calin

Bruno Mars s cenou za nejlepší popové album. (Grammy 2013)

Jaký byl uplynulý rok v populární hudbě, ukázalo opět silvestrovské vysílání na Óčku. Ve stovce nejhranějších klipů odpočítávající přelom roku se nejvíce prosadil Bruno Mars, Lady Gaga a z domácích...

2. ledna 2026  15:12

Změny na ČT24: Kroužkovou nahradí Kručinská. Moderátoři budou spojeni s pořady

Tereza Kručinská nově doplní moderátorský tým pořadu Události.

Změny v České televizi (ČT) pokračují. Vedení Zpravodajství České televize nově rozdělilo moderátory jednotlivých pořadů ČT24. Změna se od pondělí 5. ledna dotkne i hlavní zpravodajské relace...

2. ledna 2026  14:07,  aktualizováno  14:23

Víte, jak ten plyšák bude hořet? V kostýmu Jů bych chtěl být pohřbený, plánuje Lábus

Premium
Jiří Lábus a Jů (20. 1. 2005)

Psal se 4. leden 1981, když se na televizních obrazovkách poprvé objevilo Studio Kamarád s plyšovými postavami Jů a Hele. Ta první, vysoká a zelená, už od té doby svůj hlas nezměnila. Propůjčil jí ho...

2. ledna 2026

Nový šéf Zelenského kanceláře. Místo Jermaka přichází jestřáb Budanov

Šéf ukrajinské vojenské rozvědky (HUR) Kyrylo Budanov s prezidentem Volodymyrem...

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj jmenoval do funkce šéfa své kanceláře dosavadního ředitele ukrajinské vojenské rozvědky HUR Kyryla Budanova. Zelenskyj v té souvislosti zdůraznil, že Ukrajina...

2. ledna 2026  13:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.