Změna, která ulehčila život LGBT párům, platí rok, od ledna loňského roku. Podle statistiky, kterou redakci poskytlo ministerstvo vnitra, od té doby každý měsíc uzavírala partnerství více než stovka párů, v únoru a v červnu téměř dvě stovky.
Do konce srpna jich tak bylo celkem 1328. „Data za poslední čtyři měsíce budeme mít k dispozici až v průběhu ledna,“ uvedla Hana Malá z odboru komunikace ministerstva vnitra. Ze statistiky podle jednotlivých krajů vyplývá, že největší zájem o partnerství byl v Praze, kde jich byla uzavřena asi čtvrtina, celkem 314.
|
Více práv získají LGBT páry až po obřadu se svědky a uzavřením partnerství
„Ukazuje to rozhodně větší zájem o partnerství než o registrované partnerství. Za 24 let uzavřelo registrované partnerství 5200 párů,“ připomíná Filip Milde, mluvčí sdružení Jsme fér, které dlouhodobě usiluje o manželství pro páry stejného pohlaví. Na tom se ale zatím čeští politici neshodli.
Nejdůležitější je možnost přiosvojení
Rok platí to, že stejnopohlavní páry například mohou mít společné jmění či nárok na vdovský nebo vdovecký důchod po úmrtí partnera. „Nejdůležitější je možnost přiosvojení. Jakmile máte přiosvojení, tak máte společná rodičovská práva,“ zdůrazňuje Milde.
„Byla to pro nás hlavní motivace,“ řekla iDNES.cz Vendula, jejíž celé jméno redakce zná, ale neuvádí kvůli ochraně soukromí jak jí, tak její partnerky Terezy a čtyřleté dcery Olívie.
Je šťastná, že její přiosvojení za necelých půl roku vyšlo. „V květnu jsme dali žádost na soud, v říjnu jsme k němu šli, soudkyně to napoprvé odklepla a v listopadu to nabylo právní moci,“ vysvětluje žena.
|
Svazek LGBT osob má jméno partnerství. Adopce neprošly, jen přiosvojení
„Jsme podporovatelky Jsme fér, spoustu let jsme to sledovaly, jak se vyvíjí ty debaty. Je potřeba, aby se to ještě trochu posunulo a aby tady bylo rovné manželství. Partnerství je super mezikrok, ale bojujeme dál,“ říká pro iDNES.cz.
Po volbách máme 60 poslanců a poslankyň podporujících rovné manželství, říká Milde
Sdružení Jsme fér chce bojovat za manželství pro všechny i v tomto volebním období. „My říkáme, že šance je vždy. I při minulé Sněmovně nás spousta lidí odrazovala od toho, že se nestane vůbec nic a že se nikam neposuneme. A podařilo se prosadit partnerství. Po volbách máme nejméně 60 poslanců a poslankyň, které podporují rovné manželství, což je vlastně o jedenáct poslanců a poslankyň více než v předešlé Sněmovně,“ uvedl v pátek Milde.
Stoupenci zrovnoprávnění LGBT lidí také budou bedlivě sledovat, zda se konzervativněji orientovaní poslanci nepokusí do Ústavy prosadit manželství jako výlučně svazek muže a ženy.
Na pozici šéfporadce ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z ANO po nástupu nové vlády usedl Jan Gregor, advokát se zaměřením na rodinné právo, který se mimo svoji advokátní praxi posledních deset let zabýval rodinnou politikou a byl také jednou z hlavních tváří ultrakonzervativní Aliance pro rodinu.