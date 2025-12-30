Rok 2026 ve školách: kdy jsou přijímačky, zápisy, maturity a prázdniny

Matouš Waller
  5:00
Zatímco v podzimní části školního roku 2025/2026 se řeší hlavně termín podzimních a vánočních prázdnin, v té jarní čekají školáky a studenty zásadní zkoušky. V lednu začínají zápisy do základních škol, v únoru se podávají přihlášky na střední školy a na jaře se píšou přijímací i maturitní zkoušky. A kdy začnou letní prázdniny? Připravili jsme podrobný přehled.

Přijímací zkoušky na střední školu. | foto: Profimedia.cz

Přelom roku předznamenává začátek období, kdy se v tisícovkách domácností v celé zemi začínají řešit termíny přihlášek a přijímacích zkoušek na střední školy.

Přinášíme proto přehled nejdůležitějších termínů spojených se školním rokem, pro které se hodí včasná příprava. Nechybí data podávání přihlášek, přijímacích zkoušek, maturit, ale i prázdnin v celém příštím roce.

Střední školy

Zápis do 1. třídy na ZŠ

Zápisy do prvních tříd se přesouvají z jarního období na zimu. V roce 2026 budou probíhat od 15. ledna do 15. února. K zápisu musí každé dítě narozené do 31. srpna 2020, které ještě ve škole není. Výhodnou posunu zápisu na začátek roku je podle ministerstva více prostoru dítě na začátek školní docházky připravit.

Každé dítě má podle místa trvalého pobytu určenu spádovou základní školu. Tato škola má povinnost přijmout ho k povinné školní docházce, pokud má volnou kapacitu.

Nové zápisy do ZŠ 2026. Přehled změn pro rodiče budoucích prvňáčků

Přijímačky na střední školy

Systém i průběh přijímacího řízení je řízen centrálně. Jednotně jsou stanoveny náležitosti, které musí uchazeč splnit, i termíny zkoušek.

Kdy podat přihlášku

Přihlášku maximálně na tři střední školy seřazené podle priority uchazeči podávají skrze státní portál DiPSy. Variantou je také doručení papírového tiskopisu do každé zvolené školy. Termíny se liší podle kola:

  • První kolo: od 1. do 20. února 2026
  • Druhé kolo: od 19. do 25. května 2026

Kdy budou přijímací zkoušky

Termíny i náležitosti přijímacích zkoušek se liší podle druhu studia. Dělí se na dvě části – jednotnou přijímací zkoušku a školní přijímací zkoušku.

Přijímací zkoušky na střední školy 2026: jaké jsou termíny a kdy budou výsledky

Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia a do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 –Umění a užité umění.

První kolo přijímacích zkoušek na střední školy

Jednotné přijímací zkoušky se konají vždy v první polovině dubna. A vždy ve dvou řádných a ve dvou náhradních termínech.

Termíny přijímacích zkoušek v roce 2026
1. termín2. termínNáhradní termín
Čtyřleté oborypátek 10. dubna pondělí 13. dubnastředa 29. dubna +
čtvrtek 30. dubna
Víceletá gymnáziaúterý 14. dubnastředa 15. dubnastředa 29. dubna +
čtvrtek 30. dubna

Školní přijímací zkoušky a talentové zkoušky se nikdy nekryjí s daty jednotných zkoušek. V prvním kole se konají alespoň dva termíny.

  • od 15. března do 23. dubna 2026 (řádné)
  • od 24. dubna do 5. května 2026 (náhradní)

Výsledky z 1. kola budou zveřejněny v pátek 15. května 2026

Druhé kolo přijímacích zkoušek na střední školy

Seznam škol, které budou pro neúspěšné uchazeče pořádat druhé kolo, vznikne po vyhlášení výsledků prvního kola. Ve druhém kole už jsou termíny sjednocené – talentové i školní přijímací zkoušky se konají od 8. do 14. června 2026.

Důležité termíny pro druhé kolo:

  • zveřejnění seznamu škol s volnými místy: pondělí 18. května 2026
  • podání přihlášky přes DiPSy: od úterý 19. do neděle 24. května 2026
  • druhé kolo přijímacích zkoušek: od pondělí 8. června do pátku 12. června 2026
  • zveřejnění výsledků druhého kola: úterý 23. června 2026

Po přijetí na střední školu už uchazeči nemusí řešit formální zápis. Na školu jsou dle dosažených výsledků zapsáni automaticky podle priority uvedené v přihlášce.

Termíny maturit

Maturitní zkoušky se konají ve dvou obdobích – na jaře (v květnu nebo červnu) a na podzim (v září). Termíny závěrečných zkoušek na středních školách jsou stanoveny jednotně pro všechny školy. Konkrétní data konání pak stanovují ředitelé škol alespoň dva měsíce před jejich konáním.

Termíny v jarním období

  • Didaktické testy: 4. – 7. května 2026
  • Profilové zkoušky: 16. května – 10. června 2026

Termíny v podzimním období

  • Didaktické testy: 1. – 10. září 2026
  • Profilové zkoušky: 1. – 20. září 2026

Prvním řádným termínem je jarní období, v případě neúspěchu má pak student dva opravné pokusy – první z nich je právě v září.

Maturita 2026: Důležité termíny a aktuální informace. Na co se připravit?

Termíny pro přihlášení

K maturitním zkouškám je nezbytné podat v předstihu přihlášku, kterou žák odevzdává k rukám ředitele školy. Termín pro květnové zkoušky uplynul počátkem prosince, na podzimní období lze přihlášku podat do 25. června 2026.

Kdy budou prázdniny? V každém ročním období

V roce 2026 budou například letní prázdniny patři k těm nejkratším možným – přes léto žáci nebudou muset do lavic jen 62 dní, zatímco v roce 2025 měli díky víkendům o tři dny více.

Celkem si v roce 2026 od začátku ledna do konce prosince užijí 58 všedních dnů bez vyučování. Pokud by s nimi chtěli každé takové volno trávit rodiče, dovolená 25 dnů by nestačila ani kdyby se střídali.

Prázdniny v roce 2026
Vánoční prázdniny22. 12. 2025 – 4. 1. 2026 1 pracovní den (2026)
Pololetní prázdninypátek 30. 1. 20261 pracovní den
Jarní V rozmezí 2. 2. - 15. 3. 20265 pracovních dnů
Velikonoční prázdninyčtvrtek 2. 4. 2026 – pondělí 6. 4. 20261 pracovní den
Letní prázdninystředa 1. 7. – pondělí 31. 8. 202643 pracovních dnů
Podzimní prázdninystředa 28. 10. – pátek 30. 10. 20262 pracovní dny
Vánoční prázdninystředa 23. 12. 2026 – neděle 3. 1. 20275 pracovních dní (2026)

Termíny týdenních jarních prázdnin budou jako obvykle odstupňovány dle okresu, ve kterém daná škola sídlí. Probíhat budou od počátku února až do poloviny března.

Jarní prázdniny v roce 2026
OkresyTermín
Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník2. 2. - 8. 2. 2026
Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov9. 2. - 15. 2. 2026
Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná16. 2. - 22. 2. 2026
Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek23. 2. - 1. 3. 2026
Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín2. 3. - 8. 3. 2026
Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál9. 3. – 15. 3. 2026

Termíny prázdnin i v příštím školním roce stanovilo ministerstvo školství. Každý rok se okresy v tabulce posouvají, aby vždy po šesti letech měly volno hned na začátku února.

Střední školy
Vstoupit do diskuse

Máme opravdu vážného kandidáta na mimozemský život, říká hvězdář Štipl

Nejčtenější

„Nejvíc se pilo v pondělí.“ Tchán vytáhl staré fotky z vojny a já nestačil zírat

Jan Hausenblas: Fotografie ze základní vojenské služby v Michalovcích (1976 až...

Sedmdesátá léta, východní Slovensko. U Zemplínské Šíravy roste betonová ozdravovna ministerstva obrany, na stavbě pracují hlavně branci. Jedním z nich byl Jan Hausenblas, můj tchán. Na vojnu si tehdy...

Čína otevřela nejdelší dálniční tunel na světě, protnul pohoří Ťan-šan

Nejdelší dálniční tunel na světě Tchienshan Shengli, se nachází se v...

Čína v pátek otevřela nejdelší dálniční tunel na světě. Nachází se na dálnici Urumči-Juli v autonomní oblasti Sin-ťiang a protíná pohoří Ťan-šan. Měří 22 kilometrů a zkracuje cestu, která dříve...

Terminátorka z Ústí. Osmnáctiletá Nela se po ztrátě ruky učí ovládat robotickou paži

Osmnáctiletá Nela se po ztrátě ruky učí ovládat robotickou paži, na kterou se...

Ve dveřích mě vítá štíhlá tmavovlasá dívka. Podává mi pravou ruku. Následuje stisk, za který by se nemusel stydět ani legendární silák Gustav Frištenský. Ruka drtí moji dlaň a dřív, než uslyším...

Vémola a kolotočář. Jak se bojovník MMA stal právoplatným členem podsvětí

Premium
Razie u domu Karlose Vémoly.

Už několik týdnů se pražským podsvětím nesla zpráva, že policie v posledních měsících udělala obrovský kus práce a spousta lidí z polosvěta promluvila. A že přijdou akce, které zasáhnou vlivné...

Vémola šel do vazby, hrozí mu až 18 let. Může zkolabovat, varoval advokát

Karlos „Terminátor“ Vémola oslaví 40.narozeniny na velkolepé akci Noc s...

Zápasník Karel „Karlos“ Vémola zamířil do vazby. Ve čtvrtek o tom rozhodl Obvodní soud pro Prahu 1. Redakci iDNES.cz to potvrdil zdroj blízký vyšetřování. Vémola je obviněný z organizované drogové...

Změna času 2026: kdy si přispíte a kdy přetáčení ručiček konečně skončí

Zimní a letní čas stále mění asi osmdesát zemí světa

Změna času nás čeká i v roce 2026. Střídání letního a zimního času navzdory nadějím a plánům EU nekončí, ručičky manuálních hodin přetočíme v roce 2026 opět dvakrát, v březnu a v říjnu.

30. prosince 2025

Rok 2026 ve školách: kdy jsou přijímačky, zápisy, maturity a prázdniny

Přijímací zkoušky na střední školu.

Zatímco v podzimní části školního roku 2025/2026 se řeší hlavně termín podzimních a vánočních prázdnin, v té jarní čekají školáky a studenty zásadní zkoušky. V lednu začínají zápisy do základních...

30. prosince 2025

Silvestr v duchu slaného těsta: Recepty na větrníky a šneky, které zahřejí i zasytí

Ve spolupráci
Cibuloví šneci s receptem od Dr.Oetker

Nic nevytvoří takovou atmosféru pohody a štěstí jako vůně čerstvě upečeného slaného pečiva. Když se venku ochladí a uvnitř se chystá bujará oslava konce roku, potřebujeme pohoštění, které nejen...

30. prosince 2025

Firmy bez kontroly. Vláda nám podrazila nohy a zadělala na problémy, říká auditor

První viceprezident komory auditorů Milan Bláha.

Auditoři jsou po celé Evropě v hledáčku soukromého kapitálu, který je skupuje a slučuje. Soukromý kapitál investuje do stovek různých společností. „Najednou auditor zjistí, že audituje sám sebe,“...

30. prosince 2025

Příští rok bude plný investičních příležitostí. Na čem se dá zbohatnout

Premium
Po pondělním zahajovacím zvonění na Wall Street v New Yorku index Dow Jones...

Investoři prožili rok plný zvratů. Už v lednu oslabilo technologické akcie uvedení levného čínského modelu umělé inteligence. Burzovním spekulantům totiž do hlav zasadil pochybnosti o dominanci...

30. prosince 2025

Nový šéf ODS, soumrak SPOLU. A návrat Pekarové? Co čekat od politiky v roce 2026

Premium
Kongres jako rozjezd. Hned v lednu volí nejsilnější opoziční strana ODS...

V končícím roce jste určitě mockrát slyšeli, že je z politického hlediska naprosto klíčový. Vsaďte se, že v tom, který začne ve čtvrtek, to budete slýchat také. Každý rok – zvlášť v politice – totiž...

30. prosince 2025

Írán může obnovovat jaderný program jinde, než jsme udeřili, připustil Trump

Možná mírová dohoda mezi Ruskem a Ukrajinou se podle amerického prezidenta...

Írán možná obnovuje svůj jaderný program na jiných místech, než která Spojené státy vybombardovaly v červnu během 12denní íránsko-izraelské války, uvedl v pondělí americký prezident Donald Trump po...

29. prosince 2025  22:32,  aktualizováno  23:03

Zemřel dlouholetý komunistický politik Karel Konečný, otec europoslankyně KSČM

Bývalý náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Karel Konečný, otec nové šéfky...

Ve věku 77 let zemřel v pondělí Karel Konečný, dlouholetý člen KSČ a posléze KSČM. Podle smutečního oznámení Technických služeb města Nového Jičína podlehl krátké a těžké nemoci. Poslední rozloučení...

29. prosince 2025  22:28

Šéf OSN vyzval ke změně priorit ve prospěch lidí. Zkritizoval nepoměr výdajů

Generální tajemník OSN António Guterres se na závěr summitu rozvíjejících se...

Generální tajemník OSN António Guterres v pondělí v novoročním proslovu vyzval světové státníky, aby svou pozornost zaměřili na lidi a planetu. Současně s tím kritizoval globální nerovnováhu mezi...

29. prosince 2025  22:05

Nehoda u Karlových Varů uzavřela silnici. Zranění jsou tři dospělí a dítě

Zásah hasičů u vážné dopravní nehody u Ženklavy na Novojičínsku. (7. prosince...

Nehoda tří aut uzavřela v pondělí podvečer silnici I/13 v Karlových Varech u Všeborovic na výjezdu směrem do Ostrova. Tři dospělí a jedno dítě se lehce zranili, uvedli zástupci záchranných složek....

29. prosince 2025  22:04

Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®
Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®

O Vánocích vyráží většina rodin za příbuznými a pětina z nich cestuje vlakem. Pro rodiče s malými dětmi může být taková cesta náročná – aktivní hra...

Spojené státy provedly útok ve Venezuele, řekl Trump. Zasáhly oblast, kde se nakládaly drogy

Možná mírová dohoda mezi Ruskem a Ukrajinou se podle amerického prezidenta...

Americký prezident Donald Trump v pondělí před novináři potvrdil, že Spojené státy ve Venezuele zasáhly přístavní oblast, kde jsou podle Washingtonu na lodě nakládány drogy. Na místě došlo k velké...

29. prosince 2025  16:36,  aktualizováno  20:57

Putin jako Santa naděloval. Radovali se Orbán, Si i Trump, Zelenskyj plakal

Z Putina udělali ve Sputniku Santa Clause.

Pro Donalda Trumpa rámeček s fotkou, Kim Čong-unovi meč a Nárendrovi Módímu stíhačku. Ruský prezident Vladimir Putin ve videu vytvořeném umělou inteligencí rozdává dárky některým hlavám států a vlád,...

29. prosince 2025  20:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.