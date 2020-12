Jak by se odvíjely události roku 2020 nebýt pandemie nového typu koronaviru? Redaktoři magazínu DNES + TV se pokusili s humornou nadsázkou odhadnout, kudy by se letos ubíral běh dějin, pokud bychom nemuseli všichni nasadit roušky, děti by chodily do školy a cestování se nestalo výsadou pár vyvolených.