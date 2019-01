Strany budou letos hledat nové lídry, otestují svou sílu v eurovolbách

Ještě před květnovými volbami do europarlamentu se uskuteční i sjezdy hnutí ANO a sociální demokracie. Na podzim se ještě bude snažit uhájit svou funkci v čele TOP 09 Jiří Pospíšil.

Nejlehčí pozici má premiér a šéf ANO Andrej Babiš. Snad nikdo nečeká, že by na únorovém sněmu někdo proti zakladateli hnutí vystoupil. Na pozici prvního místopředsedy je ale kandidátů víc. Kromě šéfa poslanců Jaroslava Faltýnka i středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová a bývalý brněnský primátor Petr Vokřál.

„Pan Faltýnek je pro mě klíčový člověk, který řeší sněmovnu, které já se moc nevěnuji,“ řekl k tomu Babiš v České televizi. Minimálně dokud se hnutí ANO orientuje na spolupráci doleva, jsou Faltýnkovy šance vyšší než jeho soupeřů.

Na Babišovu vládu může mít vliv výsledek sjezdu ČSSD začátkem března. Předseda strany, ministr vnitra Jan Hamáček vložil hodně úsilí do toho, aby svou váhající stranu přemluvil ke vstupu do koalice s ANO, kterou podpořili komunisté.

Zájem kandidovat na pozici lídra připustil exhejtman Jiří Zimola, který po sporech uvnitř ČSSD opustil loni po pár měsících post místopředsedy. Zajímavé bude sledovat, zda zkusí štěstí i některý z odpůrců vlády, jichž byla ve straně téměř polovina.

Do vedení by si přál Hamáček dostat jako nováčka ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou. „Řeknu jedno jméno, které bych tam rád viděl, a to je Jana Maláčová, protože ji pokládám za novou tvář sociální demokracie. Je to velmi významná politička, která ztělesňuje hodnoty sociální demokracie tím, jak je založená, co dělá, co si myslí,“ řekl Hamáček v rozhovoru pro iDNES.cz.



Fronta na křeslo po Bělobrádkovi

Na konci března bude v Brně hledat nového lídra KDU-ČSL, která letos slaví sto let své existence a z jejíhož čela odchází Pavel Bělobrádek, který vrátil lidovce do Sněmovny a který je dokázal přivést i do bývalé vlády Bohuslava Sobotky. Potvrzení zájemci o jeho místo jsou zatím tři - exministr zemědělství a první místopředseda Marian Jurečka, šéf poslanců Jan Bartošek a poslanec Marek Výborný, syn bývalého ústavního soudce Miloslava Výborného.

Jasně se zatím nevyjádřil zlínský hejtman Jiří Čunek, který už KDU-ČSL vedl a který kandidoval na minulém sjezdu proti Bělobrádkovi. Říká, že jen proto, aby měl neomezený čas pro své vystoupení před stranickými kolegy.

Do květnových eurovoleb obmění své vedení ještě nejmenší uskupení ve Sněmovně, hnutí Starostové a nezávislí. Skončit se rozhodl Petr Gazdík. Favoritem na jeho post je Vít Rakušan. „Je to pro nás jednoznačná volba,“ řekl europoslanec Stanislav Polčák, kterého STAN vybrala jako lídr do eurovoleb.

Pospíšilův osud určí eurovolby a výsledek námluv se STAN

Pátou stranou ve Sněmovně, která letos zvolí vedení, bude až na podzim TOP 09. Předsedu Jiřího Pospíšila loni kritizoval jeho předchůdce Miroslav Kalousek a Pospíšil vsadil na to, že se mu podaří obnovit spolupráci TOP 09 s hnutím STAN, která za Kalouskovy éry skončila. Společně se STAN chce jít již do eurovoleb.

„Byl bych rád, kdyby do konce ledna to rozhodnutí padlo,“ řekl ve středu iDNES.cz Pospíšil. „Vyjednáváme ještě s některými menšími proevropskými strana, měl by to být podobný projekt jako Spojené síly pro Prahu,“ dodal. Sám má nominaci své strany na lídra kandidátky do eurovoleb.

Většina dalších stran už o lídrech rozhodla. ODS povede znovu Jan Zahradil, ČSSD Pavel Poc, lidovce Pavel Svoboda, komunisty Kateřina Konečná. Do čela kandidátky ANO chce Babiš prosadit europoslankyni Ditu Charanzovou. Piráti vyberou lídra na lednové konferenci v Táboře, přičemž zájem být volebním lídrem má Mikuláš Peksa.

Relativně klidnější rok letos čeká ODS, která volit vedení nebude, jen v březnu ideovou konferenci. Komunisté v červnu uspořádají v Nymburce programovou konferenci, nové vedení ale volit nebudou, stejně jako SPD Tomia Okamury. SPD zatím neřekla, kdo ji povede do eurovoleb. „Máme to v plánu zveřejnit v únoru,“ sdělil IDNES.cz Okamura.