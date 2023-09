Zrušit, utlumit, nerušit. Vláda má návrh, že rodná čísla v občankách zůstanou

Úřady by i nadále měly zapisovat rodná čísla do občanských průkazů. Počítá s tím návrh ministerstva vnitra, který příští týden projedná vláda. Aktuální předpisy počítají s koncem zapisování rodných čísel do průkazů od roku 2025, nově nebude zapisování v zákoně časově omezeno. Změnou se má kabinet zabývat ve středu a zahrnuje i úpravu insolvenčního zákona.