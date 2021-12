Prohlídky a svlékání do naha. Hyblerová u soudu popsala šikanu StB

Kvůli šikaně rodiny v rámci takzvané akce Asanace čelí obžalobě někdejší členové Státní bezpečnosti Karel Vykypěl, Milan Kopinec a Vladimír Novotný.

Trojice podle žalobkyně měli za úkol dotlačit Hyblerovy k emigraci, což se jim trvalou šikanou povedlo. Rodina se třemi malými dětmi nakonec nátlak nevydržela a v roce 1982 souhlasila s vycestováním.

Tvrdé represe a nátlak začaly podle Hyblerové Lefeuvre poté, co se její tehdejší manžel zapojil do Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. Oba manželé byli zároveň signatáři Charty 77.

Příslušníci StB například podle ní přes sedm hodin prohlíželi jejich dům a zabavili v něm přes 160 věcí. Při jiné prohlídce postavili členové státní bezpečnosti přátele rodiny ke zdi a nechali je tam stát se vztyčenýma rukama, při další zranili jejího tříletého syna. Martina Hyblera také přepadli ve stanici metra, vtáhli do auta a u výslechu vysvlékli do naha. „To bylo pro mého manžela velké trauma a podstatně ho to zlomilo,“ uvedla žena.

Prohlídek a výslechů se podle Hyblerové Lefeuvre účastnil zejména Kopinec, který jí i vyhrožoval. U některých akcí byl i Novotný. Státní bezpečnost také podle obžaloby šikanovala manžele v zaměstnání a sledovala je. Hyblerům znemožnila pracovat na pozicích, pro které měli jako vysokoškoláci kvalifikaci.

Manželé se nakonec krátce po narození jejich třetího dítěte rozhodli opustit Česko. „Už to, v jakém období jsme odjeli, ukazuje, že jsme žádost o vystěhování podali pod nátlakem,“ uvedla Hyblerová Lefeuvre. Ani po podání žádosti však podle ní sledování a šikana neskončily, trvaly až do jejich odjezdu.

Obžalovaní tvrdí, že oni rodinu nešikanovali. Vykypěl v minulosti prohlásil, že Hyblerovy nikdy neviděl a svým podřízeným nikdy nenařídil nic, co by bylo v rozporu s tehdejšími zákony. Státní zastupitelství podle něj nemá pro svá tvrzení důkazy a uplatňuje „princip kolektivní viny“. Podobně se už dříve vyjádřili Kopinec s Novotným.

Akci Asanace vymyslela StB na přelomu 70. a 80. let. Jejím cílem bylo fyzickým a psychickým nátlakem donutit občany nepohodlné režimu k trvalému opuštění republiky. Pracovníci StB po celé zemi předem vytipované odpůrce režimu šikanovali i fyzicky týrali.