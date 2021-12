„Nemůžu se z toho vzpamatovat. Je to pro mě euforie, extáze. Kdo by čekal, že nám Mikuláš přinese takový úžasný dar. Je to asi stejné, jako vy byste vyhrála ve sportce,“ raduje se pětatřicetiletý Honza.

Trpí spinální svalovou atrofií a téměř celý život je upoutaný na lůžko. Nedokáže zvednout ani hlavu.