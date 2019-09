Poslanci zkouší rozšířit počet rodin s nárokem na vyšší rodičovský příspěvek

V případě vícerčat se má příspěvek zvýšit ze 330 na 450 tisíc korun.



„Považuji za nespravedlivé a morálně neobhajitelné, aby se zvýšení rodičovského příspěvku týkalo jen těch rodičů, kteří rodičovský příspěvek ještě zcela nevyčerpali, a nikoli těch, kteří jej sice dočerpali, ale rovněž vychovávají dítě mladší čtyř let, které je současně nejmladším dítětem v rodině, a stále tak splňují základní podmínku zákona pro přiznání rodičovského příspěvku,“ zdůvodnil návrh, aby na zvýšený rodičovský příspěvek dosáhlo více rodin, občanský demokrat Jan Bauer.



Chce, aby se přidání týkalo i těch, kdo řádně a celodenně pečují o dítě, které je nejmladší v rodině a nedosáhlo ještě čtyř let věku, ale vyčerpali rodičovský příspěvek v původní výši ještě před účinností zákona, který jej zvyšuje. Návrh podal spolu s poslankyní SPD Lucií Šafránkovou

Se stejnou iniciativou přišla Pavla Golasowská z KDU-ČSL. „Nám vládní návrh připadá jako diskriminační, protože vlastně vyřazuje 70 tisíc rodin z nároku na tento příspěvek,“ zdůvodnila to.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD původně prosazovala, aby nárok na příspěvek mělo více rodin, jak to chtějí opoziční poslanci. Výsledná podoba návrhu vznikla jako koaliční kompromis.

Místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová navrhuje, aby se po zvýšení rodičovský příspěvek pravidelně automaticky valorizoval, obdobně jako je to u důchodu. A místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová navrhla spolu s Vítem Kaňkovským z KDU-ČSL, aby mohli příspěvek pobírat i prarodiče.

„Chceme navrhnout, aby mohl rodičovský příspěvek jednodušeji čerpat i někdo blízký v rodině, což tedy konkrétně nejlepší se nám zdá býti prarodič dítěte. Ta forma pomoci tady v tomto případě je zejména tím, že umožníme, aby i prarodič, který bude pečovat o dítě, mohl mít hrazené pojistné,“ řekla Pekarová Adamová.

Vládní podobu návrhu hájila poslankyně Hana Aulická Jírovcová z KSČM. „Já jsem přesvědčena, že ten rodičovský příspěvek je opravdu pro rodiče, kteří zůstávají s dětmi doma, starají se o ně, a kteří pobírají rodičovský příspěvek, a je to náhrada za ušlý zisk po dobu, kdy se staráte o své dítě,“ uvedla komunistická poslankyně při projednávání návrhu, který ve středu prošel druhým čtením. Sněmovna ho bude definitivně schvalovat na příští schůzi.

Některé poslanecké pozměňovací návrhy míří proti zneužívání příspěvku na bydlení. Nárok by se měl posuzovat podle příjmů lidí, kteří v bytě skutečně bydlí, nikoli těch, kteří v něm mají trvalé bydliště. V některých případech se totiž lidé z bytu účelově odhlašují.

Vládní novela obsahuje i další změny. Počet hodin, na který mohou rodiče dávat své děti do dvou let do školky či jinam na hlídání - a nepřijít přitom o rodičovskou - by se měl od ledna zdvojnásobit. Zatímco nyní je to 46 hodin měsíčně, nově by to mělo být až 92 hodin v měsíci. Rodičovský příspěvek se také bude započítávat do příjmů pro nárok na všechny dávky státní sociální podpory, které na výší příjmů závisí.