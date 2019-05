ČSSD podpoří, aby vyšší rodičovský příspěvek byl nejen pro nově narozené

„Jestli to máme stihnout k 1. lednu 2020, tak je nejvyšší čas to předložit vládě a pak do Poslanecké sněmovny,“ uvedla Maláčová při příchodu na jednání vlády. Je velmi nešťastné, že necháváme rodiny v nejistotě,“ dodala ministryně s tím, že pevně doufá, že v nejbližších dnech dojde koalice k nějakému řešení.

„Podpořím jakoukoli variantu, která bude spravedlivější, než ta dohoda, která padla před několika týdny. Důležitá je shoda na úrovni koalice,“ řekla Maláčová.

V polovině března se vládní strany shodly, že se rodičovský příspěvek od roku 2020 zvýší na 300 tisíc korun (ze současných 220 tisíc), ale že se to bude týkat jen nově narozených dětí. „To znamená, že by to mělo být motivační opatření ke zvýšení porodnosti,“ řekla tehdy Maláčová. „Je to dobrá zpráva pro rodiny, které se chystají založit rodinu,“ komentoval tehdejší dohodu šéf ČSSD Jan Hamáček.

Už po dvou dnech ale bylo vše jinak, když začaly protestovat rodiny s nejmenšími dětmi, které vycházely z dřívějších slibů politiků, že na vyšší rodičovský příspěvek by mohly mít nárok i děti, jimž ještě nejsou čtyři roky.

Podle Maláčové je nyní důležité, aby se ANO a ČSSD urychleně dohodly. „Už to hoří několik týdnů. Aby se nestalo, že to nedostanou ani ty nově narozené děti,“ varovala v pondělí ministryně Maláčová.