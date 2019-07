Poslanci schvalují zvýšení rodičovského příspěvku na 300 tisíc korun

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Poslankyně ANO Jana Pastuchová kritizovala, že si podle ní Maláčová přivlastňuje zásluhy za zvýšení rodičovského příspěvku, když zdůrazňuje, že to byla sociální demokracie, která to prosadila do vládního programového prohlášení.



Pastuchová, že zákon prosadí současná vláda a zákon podpoří i další poslanci, takže podle ní není na místě, aby z toho Maláčová dělala jen svou zásluhu.



Zvýšení rodičovského příspěvku podpoří i opoziční strany. S vlastním nápadem přišli Piráti. Místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová navrhne, aby byl rodičovský příspěvek valorizován podle inflace. „Rádi bychom přispěli k dlouhodobému řešení,“ řekla Richterová.



Místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová navrhuje finanční pomoc i pro prarodiče. „Navrhujeme, aby měl prarodič během péče o vnouče plně hrazené zdravotní pojištění a tato doba se mu započítala do důchodu,“ řekla místopředsedkyně TOP 09.