„Nikdo vás na to nepřipraví.“ Sonda do duší otců na rodičovské dovolené

Začněme trochou matematiky a statistiky. Podle dat ministerstva práce a sociálních věcí pobíralo rodičovský příspěvek v roce 2001 pouhých 0,79 procent českých otců. A tato čísla za posledních dvacet let nijak dramaticky nerostou.

V roce 2022 se o příspěvek přihlásilo 1,76 procent mužů. Přesto z posledního průzkumu Česko v datech vyplývá, že velká část mužů by si přála alespoň část rodičovské dovolené zažít. Kde je tedy problém?

Průzkum Česko v datech, který provedla agentura Ipsos na reprezentativním vzorku 840 mužů v polovině června 2021, jasně říká, že vůbec největší překážkou jsou peníze. Přes 54 procent mužů se totiž obává, že plat partnerky a rodičovský příspěvek by nestačily na pokrytí výdajů domácnosti.

Problematické je taktéž hluboce zakořeněné přesvědčení, že na rodičák zkrátka a jednoduše chodí vždy žena. Kdo jiný by přeci měl být v prvních letech života dítěte hlavním pečovatelem o něj i domácnost?

Redakce iDNES.cz se jala pátrat po mužích, kteří navzdory systémovým překážkám i společenským předsudkům zůstali s dětmi doma, zatímco partnerky pokračovaly po mateřské ve svém zaměstnání. Proč se rozhodli bourat tabu, a co je na rodičovské nejvíc překvapilo?

Vypadá to jednoduše. Ale je to jízda

Matěj Č. je na rodičovské dovolené s jedním dítětem necelý rok. Nastoupil na ni, když bylo synovi půl roku. A se slovy „zjišťuji, zda je rodičovská dovolená opravdu dovolená“ si založil i instagramový účet Táta na rodičovské, kde svůj život otce sdílí. A zjištění? „Rodičovská fakt není dovolená. Ale nikdy bych neměnil,“ říká Matěj.

„Péče o malé dítě je rozhodně náročnější, než jsem čekal. Hlavně to množství malých úkonů, které člověk za den musí splnit,“ popisuje dál a pokračuje: „Rodičovská pro okolní pozorovatele vypadá vážně celkem jednoduše. Člověk si jen hraje celý den s dětmi, co? Ale až s vlastní zkušeností jsem poznal, co to všechno obnáší a že když se chcete dětem aktivně věnovat a vážně je připravit na život, je to práce na plný úvazek,“ vypráví Matěj.

S tím souhlasí i David A., který byl se synem na rodičovské rok a půl. „Nezdá se to, ale měl jsem na všechno málo času,“ vypráví další z odvážných otců. Vzápětí ale dodává, že s dítětem celý čas na rodičovské přirozeně rychle uteče, protože je stále co dělat.

Matadorem na rodičáku je ovšem Daniel S. Prvenství získává za sedmý, a již poslední, rok. Na rodičovské byl se všemi svými dětmi – třemi dcerami. „Jízda jako kráva,“ hodnotí zkušenost Daniel. Přiznává, že před sedmi lety ho považovali jako otce na rodičáku za unikát.

Stejně tak Jana H., který už má dnes osm let rodičák za sebou. Toho ale paradoxně v péči o dítě nic moc nepřekvapilo. „Nedokážu říct, co bylo nejtěžší, nebo nejlehčí. Zkrátka mi přišlo, že nic nevybočovalo,“ říká Jan.

„Pro mě bylo ze začátku nejtěžší zvládat synův hnědý kód v plínkách,“ směje se David. „Ale i to jsem se rychle naučil,“ dodává. Nejlehčí podle něj bylo krmení. „S manželkou syn vždy bojoval, se mnou to šlo lépe,“ říká.

Matěj má jasno hned. „Nejvíc mě překvapilo, jak dobře zvládám bojovat s únavou. I když člověk zrovna nespí a už nemůže, tak se stejně o malého postará,“ svěřuje mi. Zároveň ale dodává, že právě nedostatek odpočinku je na rodičáku nejsložitější.

„Člověk si nemůže jen tak odpočinout a vzít si dovolenou jako třeba z práce. Abych si odpočinul já, znamenalo by to větší zátěž pro manželku a stejně naopak, takže na relax není skoro žádný prostor. Snažíme se střídat a aspoň jednou za čas si třeba zajít ven s kamarády, ale čas s malým je teď pro oba na prvním místě,“ vysvětluje Matěj.

Nejzkušenějšího z dotazovaných otců naopak překvapilo vše, jak sám říká. „Na rodičovství vás totiž nikdo nepřipraví. Rodičovství se nikde nevyučuje,“ přiznává Daniel.

A i když mu ostatní tatínkové dávají za pravdu, přeci se najdou i momenty, které jsou podle nich v péči o dítě lehké. „Mít radost z každého dne. Protože trávit čas se synem je to nejlepší, co mě mohlo potkat,“ usmívá se Matěj.

Rozhodovat mohou peníze

Achillovou patou Česka jsou dlouhodobě výrazné nerovnosti ve vedoucích pozicích i mzdová diskriminace. Rozdíl ve mzdách žen a mužů na stejné pozici je v tuzemsku na třinácti procentech. V roce 2022 takový rozdíl na výplatních páskách Češek tvořil až 6 500 Kč měsíčně. A jen pro srovnání: v zemích jako Island či Norsko je rozdíl pouze pětiprocentní.

Vysoké náklady na péči o děti, které mohou dosáhnout až čtvrtiny rodinného příjmu, tak na rodiče vytváří tlak. A s tím souhlasí i všichni otcové, které redakce iDNES.cz oslovila. Jejich rozhodnutí totiž bylo motivované zejména ekonomicky.

„Vždycky jsem si říkal, že bych jednou chtěl být s dětmi na rodičovské, ale hlavním důvodem byla nakonec manželčina možnost práce z domova, a hlavně to, že vydělává víc. Dávalo to tedy pro nás smysl ve více směrech,“ přiznává Matěj a doplňují ho i ostatní. Janova manželka dostala tehdy v zaměstnání lepší finanční nabídku než on, manželka Daniela taktéž disponovala vyšším číslem na výplatní pásce.

Pouze u Davida byla situace trochu odlišná. „Firma, v níž jsem tehdy pracoval, končila. A naopak u manželky v práci už nedočkavě vyzvídali, kdy se vrátí z mateřské. A tak jsme se rozhodli, že se prostě doma vystřídáme,“ říká David. který si z ochoty zaměstnavatele hlavu dělat nemusel. To ostatně ale ani zbývající otcové, které redakce oslovila.

„V práci mi i umožnili částečný úvazek, abych z toho úplně nevypadl a v rozhodnutí mě plně podpořili,“ vypráví Matěj. S plnou podporou ze strany zaměstnavatele se setkali i Jan a Daniel. A jak důležitá tato podpora je, zdůrazňují dlouhodobě i odborníci.

„Větší zapojení otců by pomohlo všem. Ženy by se mohly dříve vracet na trh práce, přinejmenším na částečný úvazek. Umožnilo by jim to nepřerušit svoji práci na tak dlouho, udržet si se svým zaměstnáním alespoň nějakou vazbu, sledovat změny v jejich profesi dané technologickým vývojem a podobně. Díky tomu by měly větší šanci vracet se na stejné pozice jako před mateřstvím a pokračovat v kariérním postupu,“ vysvětluje Alena Bičáková, výzkumnice think-tanku IDEA.

A kromě již zmíněných benefitů existují i další, s nimiž přišli psychologové už před několika lety. Obecně se shodují na tom, že mužům se odchodem na rodičovskou otevře nejen nový svět, ale hlavně prohloubí i vztah s dítětem, na nějž by jinak nezbyl čas.

„Se synem k sobě máme určitě blíže, než kdybych byl od rána do večera v práci,“ potvrzuje David a Daniel dodává: „Já si pořád říkám, že rodičovská můj pohled na svět nezměnila, ale určitě změnila. Až děti člověka naučí opravdu se bát,“ říká. „Být tátou je obrovská zodpovědnost, ale taky obrovské privilegium,“ přikyvuje Matěj.

Obdiv okolí. Ale i nedůvěra

Legislativa dnes rozhodně není překážkou. Muži mají na rodičovskou dovolenou stejný nárok jako ženy, a to už od ledna 2001. Mateřská dovolená byla tehdy v zákoníku práce nahrazena dovolenou rodičovskou.

Otec dnes dokonce může zahájit rodičovskou dříve, protože ženy vždy čerpají nejprve mateřskou, a až poté mohou zahájit čerpání rodičovské. Na rozdíl od otce. Ten má nárok na její čerpání již od narození dítěte. Tak kde je tedy problém, kromě již zmíněných peněz? Jsou to stereotypy?

Z průzkumu organizace Marter i z průzkumu společnosti Ipsos vyplynulo, že v závěsu za penězi je druhou překážkou představa, že péče o dítě je zkrátka záležitost, kterou ženy zvládají automaticky lépe, a je přirozeně jejich posláním.

Mateřská, nebo rodičovská? Mateřská dovolená přísluší všem zaměstnaným ženám v závěrečné fázi těhotenství a v prvních měsících po porodu. Trvá 28 týdnů. Pokud žena porodí dvě a více dětí, prodlužuje se na 37 týdnů. Rodičovská dovolená navazuje na mateřskou. Matce přísluší po skončení mateřské, otci ihned po narození dítěte. Zaměstnavatel nesmí žádost o čerpání rodičovské odmítnout, rodičům však toto nárokové volno přísluší maximálně do tří let věku dítěte. Rodičovskou dovolenou mohou oba partneři čerpat i současně, na rodičovský příspěvek má však nárok pouze jeden z rodičů. zdroj: zákoník práce

„I v mém okolí se našly názory, že to nebudu zvládat,“ přiznává David. A Daniel zase dodává, že jeho okolí vyjadřovalo obdiv, který by nejspíš ženě nevyjádřilo. Matěj sice slyšel z okolí jen pozitivní reakce, dodává ale, že je to také vlivem „pražské bubliny“ v níž žije. Jinak je pro něj genderová nerovnost velkým tématem.

„Podle mě to má hlubší kořeny, které se začínají budovat už v útlém dětství. Představte si malé dítě, které sleduje, jak maminka od rána maká v kuchyni, uklízí, vaří, zatímco táta odpočívá na gauči. Tyto stereotypy se stále opakují. My chceme jít našemu synovi příkladem. Chceme, aby pro něj bylo naprosto přirozené postarat se o domácnost bez toho, aby ho vůbec napadlo, že by něco mohla být ženská práce, kterou on jako kluk přece dělat nemá a nemusí. Je důležité ukazovat dětem, že muž a žena jsou si rovni. Že oba mohou mít úspěšnou kariéru, oba můžou ve světě něco změnit a oba se taky můžou rozhodnout nedělat ani jedno z toho a celý život zasvětit svým dětem,“ uzavírá Matěj.