Radši kdyby umřel, přáli si rodiče mladistvého vraha. Chtěli spáchat sebevraždu

Dopadení spartakiádního vraha Jiřího Straky se odehrálo 22. května 1985. Ten večer byli jeho nic netušící rodiče v divadle. Když se vrátili, nejstarší dcera jim hlásila: „Byli tu policajti, dělali nějakou domovní prohlídku.“ A také vyřídila vzkaz, že mají druhý den ráno přijít na policii do Bartolomějské.
|
Vzrušovalo ho násilí, útočil zezadu a ženy škrtil. Kdo byl spartakiádní vrah Jiří Straka
Matka Jiřího Straky měla o syna starost. Proč ji a jejího muže vyslýchají odděleně? Stalo se synovi něco hrozného? Policisté jí nejdřív nechtěli nic říct. Až potom zmínili, že Jirka asi zabil nějakou ženu.
„Já jsem se jim tam vysmála: Náš Jirka? Ten, kterej když jsme v lese zašlápli mravence, tak na mě volal – mamko pozor, ať ho nezašlápneš?“ vylíčila matka pořadu Reportéři ČT v roce 2005, kterou natočil Radek Hromuško a je k vidění na internetu.
„Nechtělo se nám žít“
Rodiče dlouho nemohli uvěřit, že jejich syn je obávaný spartakiádní škrtič a sexuální deviant. Když konečně pochopili, že je to opravdu tak, byla to pro ně těžká rána. „Drželi jsme se furt za ruce a furt jsme brečeli,“ vzpomínal na tu dobu jeho otec. On i jeho žena tehdy uvažovali i o sebevraždě. Nad vodou je drželo to, že měli ještě mladšího syna, který je potřeboval. „Nechtělo se nám žít zkrátka, vůbec se nám nechtělo dál žít,“ popsala Jirkova matka.
Seriový vrah Jiří Straka
Když jejich starší syn dostal 10 let vězení, navštěvovali ho. Vztah k němu ale hledali obtížně. „Myslel jsem si, že by bylo lepší, kdyby Jirka dostal rozsudek smrti, že by to pro něj bylo vysvobození a pro nás taky,“ shrnul jeho otec.
Podobný názor měla i jeho žena: „Možná by to bylo lepší i pro veřejnost, že by se s tím líp vyrovnala. Že byl odsouzenej smrt za smrt.“
A jejich syn? Souhlasil. „Tak by si prostě pobrečeli, zapálili svíčku, a nemuseli by s tím žít každej den a prožívat to tak jako já.“
Jiří Straka čelil ve vězení mnoha útokům. Nejen od spoluvězňů, ale i od dozorců. Některá data si nechal vytetovat na předloktí. Podobně, jako si jiní nechávají tetovat den svatby či narození dětí.
U Straky jsou ale významy čísel hrozivější: 24. 6. 87 - den, kdy mu ve věznici rozkopali přirození. 14. 7. 87 - den, kdy ho málem oběsili. 19. 1. 89 - den, kdy byl vykastrován.
Kérka s hrozivými daty
Podle svých slov se cítil tlačený k tomu, aby spáchal sebevraždu. Sám na ni pomýšlel, ale právě ten vnější tlak mu dodal sílu to neudělat.
„Dalo mi to takovou sílu - já vám tu radost neudělám. Vy na to čekáte a já to nechci udělat. Jestli mě chcete zabít, tak to udělejte vy.“
Vyšetřovatel Jiří Markovič, který Straku dostal za mříže, s jeho propuštěním v roce 2004 nesouhlasil. Kdyby byl podle něj vrah starší, dostal by jistě „špagát“. Soud ho ale musel potrestat vzhledem k jeho věku 16 let mírněji. „To, že nebyl starší, to ho z toho nijak nevyviňuje,“ řekl Markovič v reportáži.
Od Strakových zločinů uplynulo 40 let. To, co provedl, se nedá odčinit. „Upřímně, nezasloužíš si žít. A vůbec vyjít zpátky mezi lidi, to je nemyslitelný,“ řekl mu syn jedné z jeho obětí krátce po propuštění. Straka mu to nevyvracel. Podotkl, že žít s tím je možná horší než umřít. Podle lékařů už v době propuštění nebyl nebezpečný. Markovič v té době v jeho „polepšení“ nevěřil. Až o 10 let později uznal i on, že Straka už je nejspíš napravený.
Útoky spartakiádního vraha
17. února 1985 - Přepadl a škrtil dvacetiletou dívku. Bránila se a podařilo se jí ho přesvědčit, že půjdou k ní. Když začala volat o pomoc, utekl.
5. března 1985 - Udeřil zezadu do hlavy dlažební kostkou osmnáctiletou studentku, kterou chtěl pouze okrást.
15. března 1985 - Napadl devatenáctiletou studentku, které se snažil strhnout kabelku z ramene. Dívka volala o pomoc a pronásledovala ho.
2. dubna 1985 - Škrtil a pokusil se znásilnit osmnáctiletou dívku. Když upadla do bezvědomí, pokusil se o umělé dýchání. Dívka se probrala a slíbila, že s ním půjde do sklepa. Zazvonila však na sousedy a Straka utekl jen s její kabelkou.
8. dubna 1985 - První vražda. Na zalesněném místě napadl třiadvacetiletou ženu. Škrtil ji a když upadla do bezvědomí, tak s ní souložil.
3. května 1985 - Přepadení třiapadesátileté ženy. Straka přiznal, že se spletl. Když zjistil, že je stará, ženu v bezvědomí „jen“ okradl a tělo hodil pod plachtu na nákladní vůz.
4. května 1985 - Druhá vražda. Obětí byla třicetiletá lékařka. Zneužil ji a uškrtil ramínkem od podprsenky.
16. května 1985 - Třetí vražda. Obětí byla třicetiletá žena. Tentokrát měl už před činem Straka připravené škrtidlo.
Pozn.: V článku jsme hojně vycházeli z reportáže Radka Hromuška, kterou odvysílala Česká televize v pořadu Reportéři ČT 24. ledna 2005.