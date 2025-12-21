„Pořád to bolí.“ Zpověď rodičů, kteří před dvěma lety na fakultě ztratili dceru

Každý z pozůstalých to vnímá jinak a vypořádává se s tím po svém, zdůrazňují oba během rozhovoru několikrát. Záleží jim na tom, aby bylo jasné, že to, co pomáhá k „uzdravení“ jim, vůbec nemusí platit pro ostatní rodiče zemřelých 21. prosince 2023. Uvědomují si, že pro někoho to dokonce může být zraňující.
„Já už na to dnes dokážu i nějakou dobu nemyslet,“ vrací se k událostem před dvěma lety Lukáš Křístek. Jeho ženě Haně to prý občas nečekaně připomene nějaký „hloupý článek“, ale i běžné drobnosti. „Uvidím něco, co by se Majdě líbilo, vzpomenu si, co jsme spolu dělaly během adventu, co už teď nejde, uvědomím si, že už mohu péct dort z běžné, nikoli bezlepkové mouky a použít čokoládu, i když ji neměla ráda. Pořád to bolí,“ říká Křístková. Doteď má potíže navštívit dceřin hrob.
Dva roky od střelby na fakultě
Redakce iDNES.cz připomíná tragické výročí střelby na filozofické fakultě sérií textů. Na tehdejší události vzpomínají lidé, kteří v centru Prahy 21. prosince 2023 zasahovali nebo zde někoho ztratili.
„Pro mě je hodně těžká představa, že nevím, co se v té třídě tehdy stalo, co Majda cítila, než zemřela, protože víme, že byla nějakou dobu zraněná při vědomí. A je to o to těžší, že to byl něčí úmysl. Kdyby zemřela při nehodě, bylo by to taky strašné. Ale toto je nadstavba nad tou bolestí ze ztráty. Že šlo o zlý úmysl někoho, kdo jen zneužil moc, aby ublížil co nejvíce lidem, místo aby řešil své osobní potíže. Vrah byl slaboch, jeho činy jsou činy zla. Kdo zastřelí miminko v kočárku? Co si tím dokáže?“ ptá se Hana Křístková.
Vrah z Filozofické fakulty týden předtím v Klánovickém lese zabil tatínka s dvouměsíční dcerou. Pár hodin před střelbou na filozofické fakultě zabil svého otce v jejich domě v Hostouni ve středních Čechách. „Vrah nebyl nijak kompetentní člověk, on si moc koupil za rodinné úspory a s vědomím rodiny tím, že si koupil zbraně, kterými vraždil,“ dodává Křístková a dostává se tím k tomu, proč považuje za důležité v médiích o vraždách na fakultě mluvit.
Ona a její manžel jsou přesvědčení, že společnost vraha dostatečně neodsoudila. Věří, že jim by mohlo pomoci a ulevilo by jim, kdyby si od politiků předchozí i nové vlády přečetli vyjádření, které by vrahovo počínání jednoznačně zavrhovalo. „Většina lidí to bere jako samozřejmost, ale nikdo to neříká nahlas,“ míní Lukáš Křístek.
„Největší chybu udělal samozřejmě vrah“
Rozumí tomu, že bezprostředně po vraždě politici uklidňovali veřejnost a pozůstalým vyjadřovali podporu. Nikoho ani nepodezírají z toho, že by vraždu schvaloval, vadí jim ale, že se v politických a mediálních vyjádření podle nich vytrácelo jasné sdělení, že vrah spáchal čisté a odsouzeníhodné zlo.
Nelíbí se jim ani, že média v takové míře řešila, jestli policie udělala chyby a mohla vraždění předejít, místo toho, aby se mluvilo o tom, že především rodina vraha udělala chyby ve výchově.
|
Vystrčil uctil u fakulty oběti střelby. Vyjádřili se i Pavel a Babiš
„Největší chybu samozřejmě udělal vrah, protože vraždil. Ano, policie nějaké chyby udělala, ale nemyslím si, že byly úmyslné. Bylo to stejné asi jako když chirurg začne operovat a během operace zjistí, že anatomie pacienta má nějaké zvláštnosti, které nejsou standardní. Neznamená to, že je špatný operatér, jen měl špatné podklady, dostal se do nové situace. Nikdo nejsme neomylný,“ srovnává Hana.
Křístkovi naopak kvitují, že na jejich žádost se s nimi policejní prezident Martin Vondrášek setkal, a přizval na setkání mnoho vysoce postavených policistů. Když se s nimi bavil, dokázal se jim dívat do očí.
Z výpovědí Křístkových je patrné, že je pro ně velmi choulostivé, když někdo je a jejich zemřelou dceru Majdu dává na roveň s rodinou vraha z Hostouně nebo dokonce se samotným vrahem. Dotklo se jich, když arcibiskup Jan Graubner na zádušní mši před Štědrým dnem 2023 položil na oltář svatovítské katedrály růže za zastřelené oběti, ale i za otce vraha a samotného vraha jako gesto odpuštění.
|
Otec oběti střelby na filozofické fakultě zakládá spolek. Požaduje zákaz tlumičů
Poté, co si v televizním programu loni přečetli, že budou vysílat koncert za oběti z filozofické fakulty, Klánovického lesa a Hostouně, domáhali se spolu s některými dalšími pozůstalými toho, aby televize z programu slovo „Hostouň“ odstranila. Jednoduše jim nepřipadá adekvátní, aby o mrtvém otci ani pozůstalé matce vraha někdo hovořil jako o obětech.
„Jeho matku vnímám jako sebestředného člověka, který neumí převzít zodpovědnost za důsledky svých činů. Já vím, že by s ní nikdo neměnil, ale kdo by měnil s námi? Ona určitě není v záviděníhodné situaci, ale přispěla ve značné míře k tomu, že se do ní dostala. Po přečtení mnoha výpovědí o rodině vraha ve spisu jsem přesvědčená, že vychovávali syna především strachem, nikoli vztahem,“ dodává Hana Křístková, která je zároveň klinickou psycholožkou.
Matka vraha se k jednání svého syna nevyjadřuje. Konfrontovat se s ní napřímo Křístkovi nechtějí, nic by jim to nepřineslo.
Prosazovali zákaz tlumičů
S některými příbuznými dalších obětí v kontaktu jsou. Každý z nich má jinou potřebu se setkávat, někdo se s bolestí vypořádává sám, pro někoho je ozdravné ji sdílet.
|
„Bál jsem se.“ Student, policisté i záchranáři popsali střelbu na fakultě
Lukáš na začátku letošního roku spoluzakládal spolek Spojeni nadějí, jenž usiluje o podporu přímo i nepřímo zasažených rodin, prevenci násilí a podporu duševního zdraví. Požadovali také zákaz tlumičů pro krátké zbraně, protože je vrah použil v Klánovickém lese, Hostouni i ve čtvrtém patře filozofické fakulty.
„Kdyby vrah neměl tlumič, někteří lidé by nebyli zavražděni a žili by. Vrah by si nelegálně tlumič ani cokoli jiného nepořídil. Bál by se rodičů,“ myslí si Lukáš Křístek. Zákaz však neprošel u zákonodárců.
Cílem spolku je také uchovat památku obětí. Pořádají různé vzpomínkové akce, například zrovna dnes koncert k druhému roku vzpomínky na oběti. V září ve spolupráci s univerzitou odhalili na náměstí Jana Palacha kamenný památník s vytesanými jmény obětí. Univerzitě Křístkovi za pomoc s památníkem děkují. Vděční jsou i všem, kdo jim v jejich nelehké situaci poskytli pomoc a vyjádřili podporu.