Do kroužků bude letos chodit méně dětí. Kurzy zdražily, rodiče šetří

Alespoň na jeden sportovní kroužek letos své děti přihlásí třetina rodičů v Česku. Ve srovnání s loňským rokem je to však o třetinu méně. Asi pětina rodičů sportovní kroužky u dětí však kvůli šetření omezí. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro společnost MultiSport Benefit. Zhruba 71 % rodičů v něm uvedlo, že sportovní kroužky podle nich meziročně zdražily, a to nejčastěji do 500 korun.