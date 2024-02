KOMENTÁŘ: Rodič 1 a rodič 2. Z novinky v rodném listu budou ještě mrzutosti

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit se slevou až 45 %

Už je to tu. Matka a otec už nejsou tím, čím se zdáli být. Poté, co vyhláška umožnila zapisovat rodiče do rodného listu dítěte jako „rodič“ a „rodič“, prorazila tato novinka kamenné zdi matričních úřadů a rozeběhla se do světa, píše editor MF DNES Bohumil Špaček.