Roční poplatek za televizi a rozhlas se nesmí hradit kdykoliv. Letošní termín se blíží

Zuzana Stiboříková
  11:16
Nová pravidla pro placení poplatků za veřejnoprávní média platí už osm měsíců, od května 2025. Nově se k němu museli registrovat i lidé, kteří žádný rozhlasový nebo televizní přijímač nemají, ale vlastní chytrý mobil nebo počítač, na kterém se vysílání dá naladit. Pokud při registraci zvolili roční platbu, nemohou ji uhradit kdykoliv během roku. Termín pro úhradu poplatku jednou ročně je do 15. ledna 2026.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Novela zákona č. 348/2005 Sb. z roku 2025 zvýšila televizní poplatek na 150 korun a rozhlasový poplatek na 55 korun. Částka se tedy vyšplhala na celkovou sumu 205 Kč za oba poplatky. Doba splatnosti se liší podle toho, zda si poplatníci zvolili platbu v měsíční, čtvrtletní nebo roční výši.

Přehledně:

Televizní a rozhlasový poplatek podle intervalu a výše úhrady

Všichni noví poplatníci se musí přihlásit do 15. dne měsíce, ve kterém se stali poplatníky, od toho se odvíjí i datum splatnosti. Ale roční nebo pololetní poplatek mají stanovené konkrétní datum splatnosti.

  • Měsíční platba: Pokud poplatník zvolil měsíční úhradu, musí být částka připsána na účet České televize a Českého rozhlasu nejpozději do 15. dne každého měsíce.
  • Čtvrtletní/pololetní platba: Splatnost je zde vždy k 15. dni prvního měsíce daného období.
  • Roční platba: Je-li poplatník registrován k jednorázové roční platbě, je splatnost 15. ledna.

Televizní a rozhlasový poplatek však není povinné platit se stejnou frekvencí, například je možné zvolit u rozhlasového poplatku roční platbu a u televizního pololetní.

Přehledně: výše a datum splatnosti poplatků za rozhlas a televizi
Datum a výše poplatku od 1. května 2025RozhlasTelevizeCelkem
Měsíční vždy do 15. dne daného měsíce55150205
Čtvrtletní do 15. ledna, 15. dubna, 15. července a 15. října165450615
Pololetní do 15. ledna a 15. července3309001 230
Roční do 15. ledna6601 8002 460

Jak zaplatit?

Pokud máte poplatky přihlášené přes SIPO na České poště, poplatky se navýšily a odchází automaticky jednou měsíčně. Platební metodu i intervaly plateb (měsíční, čtvrtletní, roční) je pak možné zvolit i v účtu poplatníka na webových stránkách České televize i Českého rozhlasu. V případě nesrovnalostí ČT i ČRo vyzývají poplatníky k doplacení nové výše poplatku.

Platí se:

  • trvalým bankovním příkazem
  • platební kartou a metodami s ní spojenými (Apple Pay a Google Pay)
  • expresním bankovním převodem
  • přes SIPO.

Jak se placení poplatku ověřuje?

Ze zákona mají veřejnoprávní média právo požádat dodavatele elektrické energie o informace o odběratelích. Pokud Česká televize nebo Český rozhlas neevidují u dané domácnosti platbu, vyzývají odběratele k přihlášení nebo k doložení skutečnosti, že se na danou domácnost povinnost platit nevztahuje. Od Nového roku si mohou ČT a ČRo také vyžádat data od České správy sociálního zabezpečení a na jejich základě oslovit s výzvou i podnikatelské subjekty.

Ačkoli zákon stanoví za porušení povinnosti vysoké sankce, vše zatím probíhá hlavně v rámci dohody. Jak pro iDNES.cz potvrdila mluvčí Českého rozhlasu Lidija Erlebachová, spočívá přístup ČRo hlavně ve snaze domluvit se po dobrém, pokud někdo zapomene nebo má nastavenou starou výši poplatku. „Od 1. října je nastolen standardní režim běžného přístupu upomínek a komunikace s posluchači (poplatníky), zda něco chtějí změnit atd.,“ dodává zástupkyně ČRo s tím, že prostřednictvím oddělení poplatků je možné i změnit periodicitu plateb.

Co když nechci platit za rozhlas a televizi? Kdo se může vyhnout koncesionářským poplatkům

Kdo musí hradit televizní a rozhlasové poplatky?

Poplatníkem je každá domácnost, která vlastní televizní nebo rozhlasový přijímač, tedy televizi, rádio, ale i mobilní telefon, počítač, notebook či tablet s připojením k internetu. Povinnost dále platí i pro firmy, které zaměstnávají 25 a více lidí.

  • Domácnosti:

Co znamená poplatník a přijímač?

K poplatkům musí být přihlášen pouze jeden člen domácnosti, ostatní členové domácnosti jsou osvobozeni (tedy manželé, páry v partnerském svazku, rodiče a děti). Nezáleží přitom, kde má poplatník trvalé bydliště, ale na tom, kde skutečně bydlí. I rekreační objekt se počítá do společné domácnosti a například za chatu není třeba přihlašovat další poplatek.

  • Studenti:

Studenti se registrovat nemusí, protože podle zákona tvoří s rodiči společnou domácnost do doby, než se dokážou sami živit. Pokud už se student živí sám a vlastní přijímač, musí uhradit poplatek, případně požádat o osvobození, pokud nevydělává více než 2,15 násobek životního minima.

  • Nájemníci:

Pokud majitel pronajímá nemovitost jednomu nájemníkovi nebo více spolubydlícím, nepokládají se za jednu domácnost a každý si své životní náklady včetně poplatků hradí sám a nemusí se znovu přihlašovat v každém dalším bydlišti.

  • Firmy a OSVČ

Od května 2025 se za poplatníky považují firmy i OSVČ, které vlastní nebo používají mobil, počítač nebo notebook, tedy jakékoliv zařízení schopné přijímat rozhlasové a televizní vysílání. Právnické i podnikající fyzické osoby se musí přihlásit a současně nahlásit počet zaměstnanců na plný úvazek a počet pronajímaných dopravních prostředků (firmy, které pronajímají auta, musí kvůli autorádiím platit za každé vozidlo zvlášť).

Televizní poplatek musí platit i OSVČ. Registrovat se má každý, i bez zaměstnanců

Platební povinnost vzniká až u firem, které zaměstnávají více než 24 zaměstnanců na plný úvazek. Tedy 24,49 přepočtených plných úvazků, protože částečné úvazky se sčítají.

Počet zaměstnanců v pracovním poměruVýše násobku rozhlasového a TV poplatku
0 – 24nemusí platit
25 – 495násobek
50 – 9910násobek
100 – 19920násobek
200 – 24930násobek
250 – 49970násobek
více než 500100násobek

OSVČ se tedy registrují u obou institucí dvakrát. Jednou jako soukromá osoba, pokud nesplňují podmínky pro osvobození, například žijí v domácnosti s rodičem či partnerem, který už registrován je. Podruhé jako podnikající fyzická osoba, a to i za předpokladu, že nahlašují nulový počet plných úvazků 0 i pronajímaných dopravních prostředků.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Ruské ponorky představují nástroj jaderného vydírání, říká analytik Visingr

Nejčtenější

Zemřel herec Pavel Nečas, boss Matějka z Okresního přeboru

Herec Pavel Nečas

Zemřel herec Pavel Nečas, bylo mu 59 let. Televizní diváci si ho pamatují například jako bosse Matějku ze seriálu a filmu Okresní přebor. Hrál například také v seriálech ZOO či Vinaři, filmech...

Krok, jenž umocnil tragédii. Ve vyhořelém baru před lety zúžili schodiště na polovinu

Zúžení schodů během rekonstrukce ve švýcarském baru La Constellation v roce...

Švýcarský bar Le Constellation, kde na Nový rok zemřelo 40 lidí, prošel v roce 2015 rekonstrukcí. Provozovatelé během ní nechali zúžit schodiště vedoucí do baru na polovinu, upozorňuje německý...

Hvězdami titulky Playboye jsou tři sexy vítězky castingu Hledáme Playmate

Lenka Šeflová, Sandra Taškovičová a Denisa Gudelj na obálce magazínu Playboy...

Pánský magazín otevírá rok 2026 silným symbolem. Na titulce lednového vydání Playboye se společně objevují tři vítězky castingu Hledáme Playmate - Denisa Gudelj (2022), Sandra Taškovičová (2024) a...

„Byla to jatka.“ Svědci popisují ohnivé inferno v baru, o příčině mají jasno

Tragédie ve Švýcarsku. Při požáru v lyžařském letovisku Crans-Montana zahynuly...

Děs, hrůza, zděšení. Švýcarsko se na Nový rok vzpamatovává z nejhoršího požáru za dlouhé desítky let. Při katastrofě v baru v lyžařském letovisku Crans-Montana zahynulo sedmačtyřicet lidí, sto...

Máme zraněné vojáky, pár vytáhli z ložnice. Trump ukázal fotku spoutaného Madura

Nicolas Maduro na palubě americké lodi Iwo Jima. (3 ledna 2026)

Venezuelský autoritářský vůdce Nicolás Maduro, kterého v sobotu při vojenské operaci v latinskoamerické zemi zajaly americké síly, byl přepraven na americkou válečnou loď a společně s manželkou budou...

Desítky tisíc lidí v Praze jsou kvůli poruše bez tepla, některé školy ruší výuku

Více než 10 tisíc domácností v Praze 4 je kvůli poruše horkovodu bez dodávek...

Část Prahy je kvůli poruše horkovodu bez dodávek tepla a teplé vody, který se týká až 11 tisíc domácností. Výpadek postihl Michli, Krč, Pankrác, Nusle a Podolí. Na webu o tom informovala radnice...

6. ledna 2026  9:24,  aktualizováno  11:48

Machadová intervenci USA vítá. Kdyby odmítla Nobelovku, už by byla prezidentka

Venezuelská opoziční vůdkyně a nositelka Nobelovy ceny míru María Corina Machado

Šéfka venezuelské opozice a nositelka Nobelovy ceny za mír María Corina Machadová v rozhovoru se stanicí Fox News uvítala intervenci Spojených států ve Venezuele jako velký krok pro lidstvo a...

6. ledna 2026  11:30

Zápisy do ZŠ začnou už příští týden. Děti k nim nemusí, pro rodiče je to výzva

Zápis do první třídy

Zápisy do základních škol začnou letos mnohem dříve, než bylo zvykem. Školy je uspořádají mezi 15. lednem a 15. únorem. Konkrétní termíny si ředitelé škol po dohodě se zřizovatelem stanovují sami. A...

6. ledna 2026  11:27

Česko zažilo další silné mrazy, teploty klesly až k téměř minus 28 stupňům

Modrava (německy Mader) je obec v okrese Klatovy, 13 km jihozápadně od...

V noci na úterý spadly teploty v Krušných horách až téměř k minus 28 stupňům. Například v Jelení na Karlovarsku stanice Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) naměřila krátce po půlnoci 27,9...

6. ledna 2026  7:04,  aktualizováno  11:25

Grónsko může být americké už v létě. Jsme supervelmoc, varuje Trumpův „mozek“

Premium
Vlivný poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa Stephen Miller (vlevo) se...

Vlivný poradce prezidenta Donalda Trumpa Stephen Miller prohlásil, že kvůli Grónsku s americkou armádou nikdo bojovat nebude. Zdůraznil, že USA jsou supervelmoc a hodlají se tak chovat. Spojené státy...

6. ledna 2026  11:25

Žena měla useknutou hlavu. Podezřelého partnera policie dosud nemohla vyslechnout

Policie vyšetřuje vraždu ženy na Strakonicku. (5. ledna 2026)

Policie v souvislosti s vraždou ženy na Strakonicku podezírá muže, s nímž oběť žila. Vyšetřovaného však dosud nemohla vyslechnout kvůli jeho špatnému psychickému stavu. Zůstává ve zdravotnickém...

5. ledna 2026  17:32,  aktualizováno  6. 1. 11:21

Roční poplatek za televizi a rozhlas se nesmí hradit kdykoliv. Letošní termín se blíží

ilustrační snímek

Nová pravidla pro placení poplatků za veřejnoprávní média platí už osm měsíců, od května 2025. Nově se k němu museli registrovat i lidé, kteří žádný rozhlasový nebo televizní přijímač nemají, ale...

6. ledna 2026  11:16

Nejvíc šancí na ceny filmové kritiky mají Otec, Sbormistr a Karavan

Juraj Loj na snímku z filmu Sbormistr.

Po šesti nominacích na Ceny české filmové kritiky za rok 2025 mají dramata Otec v režii Terezy Nvotové a Sbormistr od Ondřeje Provazníka. Hlavní cenu pro nejlepší film může získat ještě road movie...

6. ledna 2026

Souboj Pavla s Babišem o Hrad se už nezopakuje. Premiér kandidovat nehodlá

Stávající předseda vlády Andrej Babiš (ANO) už o své kandidatuře na prezidenta...

Premiér a předseda ANO Andrej Babiš škrtá možnost, že by se mohl opakovat souboj o Hrad mezi ním a současným prezidentem Petrem Pavlem, který ho před třemi lety porazil. „Já už kandidovat nebudu,“...

6. ledna 2026  10:43

Kam se poděli Rusové? Osud 120 vojáků nasazených ve Venezuele je záhadou

Ruští vojáci absolvují výcvik u Pokrovsku. (26. října 2025)

Po americkém útoku na Venezuelu panují nejasnosti o osudu 120 ruských vojenských poradců a instruktorů, kteří zde působili pod vedením generála Olega Makareviče. Na jejich přítomnost v jihoamerické...

6. ledna 2026  10:27

Zemřel spoluzakladatel herního kolosu Sega. Davidu Rosenovi bylo 95

Obchod SEGA Games v čínské Šanghaji 14. října 2025

Ve věku 95 let zemřel spoluzakladatel videoherní korporace Sega David Rosen. V čele firmy stál od 60. do 90. let a sehrál klíčovou roli při rozvoji videoherního průmyslu v Japonsku i ve Spojených...

6. ledna 2026  10:07

V Tehově hořela hala na opravu traktorů, zásah komplikovala mrznoucí voda

Hasiči v Tehově na Benešovsku zasahují při požáru haly na opravu traktorů. (6....

V Tehově na Benešovsku hořela od brzkého rána hala určená k opravě traktorů, která patří místní střední odborné škole. Hasiči na místě vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu, jelikož plameny...

6. ledna 2026  8:01,  aktualizováno  10:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.