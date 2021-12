ROČENKA 2021: Pokračující epidemie, tornádo na Moravě a nová vláda

Tisíce stoupenců brexitu zaplnily náměstí u britského parlamentu. Nechyběl zpěv ani záplava britských vlajek. (31. ledna 2020)

Leden Británie ukončila svazek s EU

O půlnoci na 1. ledna skončil definitivně svazek Británie s Evropskou unií. S příchodem Nového roku vypršelo přechodné období, v němž se země nacházela od vystoupení z EU 31. ledna loňského roku. Británie však měla s unií stále v určitých oblastech spory. Jednalo se o Bruselem požadované kontroly zboží mířícího do Severního Irska z ostatních částí Spojeného království a rybolovná práva.

Únor Puč v Barmě. Armáda zadržela premiérku Su Ťij

Svržená barmská vůdkyně Su Ťij na snímku z roku 2012

Barmská armáda provedla v únoru vojenský převrat, zadržela šéfku vlády Do Aun Schan Su Ťij, prezidenta Win Myina a některé další politiky a vyhlásila v zemi na rok výjimečný stav. Do čela státu se postavil vrchní velitel armády Min Aun Hlain. České ministerstvo zahraničních věcí převrat odsoudilo.

Březen Nouzový stav a zákaz cestování mezi okresy

V nouzovém stavu vláda od 1. března na tři týdny výrazně zpřísnila pravidla pro pohyb lidí, až na výjimky zakázala cestování mezi okresy. Také zavřela školky i zbývající otevřené školy či zpřísnila pravidla pro zakrytí nosu a úst. Po uplynutí tří týdnů se opatření uvolnila jen mírně, například zákaz cest mezi okresy zůstal v platnosti až do konce nouzového stavu 11. dubna.

1. března - Pařížský soud uznal francouzského exprezidenta Nicolase Sarkozyho vinným z korupce a obchodování s vlivem a uložil mu tříletý trest, z toho jeden rok nepodmíněně.

- Pařížský soud uznal francouzského exprezidenta Nicolase Sarkozyho vinným z korupce a obchodování s vlivem a uložil mu tříletý trest, z toho jeden rok nepodmíněně. 7. března - Bolestivé diskuse v britské královské rodině o synově barvě pleti, ztráta práva na ochranu či intenzivní tlak okolí i médií, kvůli kterému uvažovala o sebevraždě. To jsou některá z témat, o nichž mluvila Meghan Markleová, která byla společně se svým manželem princem Harrym hostem moderátorky Oprah Winfreyové na americké televizní stanici CBS.

- Bolestivé diskuse v britské královské rodině o synově barvě pleti, ztráta práva na ochranu či intenzivní tlak okolí i médií, kvůli kterému uvažovala o sebevraždě. To jsou některá z témat, o nichž mluvila Meghan Markleová, která byla společně se svým manželem princem Harrym hostem moderátorky Oprah Winfreyové na americké televizní stanici CBS. 27. března - Při havárii vrtulníku v horách na Aljašce zemřel nejbohatší Čech Petr Kellner, většinový vlastník investiční skupiny PPF. Společně s 56letým miliardářem při nehodě zahynuli další čtyři lidé.

- Při havárii vrtulníku v horách na Aljašce zemřel nejbohatší Čech Petr Kellner, většinový vlastník investiční skupiny PPF. Společně s 56letým miliardářem při nehodě zahynuli další čtyři lidé. 30. března - Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová přijala demisi premiéra Igora Matoviče a pověřila dosavadního ministra financí Eduarda Hegera sestavením nové vlády. Slovenský parlament vyslovil 4. května Hegerově vládě důvěru.

Duben Za výbuchem Vrbětic stáli Rusové

Areál muničních skladů ve Vrběticích. Starají se o něj Vojenské lesy ČR (VLS ČR).

Premiér Babiš oznámil, že české bezpečnostní složky mají důvodné podezření o zapojení příslušníků ruské vojenské tajné služby GRU do výbuchů muničních skladů ve Vrběticích v roce 2014, při kterých zemřeli dva lidé. Výrok vyústil v diplomatickou roztržku s Ruskem, která vedla k vzájemnému vyhošťování diplomatů a zhoršení již tak napjatých vztahů.

Květen Vyhrotil se izraelsko-palestinský konflikt kvůli nepokojům v Jeruzalému

Palestinští hasiči bojují s následky izraelského bombardování Pásma Gazy. (17. května 2021)

Po střetech Palestinců a Izraelců ve východním Jeruzalémě vypukla 10. května vojenská konfrontace mezi Izraelem a palestinským radikálním hnutím Hamás, které ovládá Pásmo Gazy. Jedenáctidenní boje skončily 21. května a vyžádaly si 243 mrtvých Palestinců a 12 mrtvých na izraelské straně. Hamás vypálil na Izrael přes 4300 raket, Izrael bombardoval Pásmo Gazy. Šlo o nejhorší eskalaci konfliktu od války v roce 2014.

Červen Tornádo na Moravě

Náves v Moravské Nové Vsi po tornádu

Večer 24. června zasáhlo oblast mezi Břeclaví a Hodonínem tornádo, které se u Ratíškovic přibližně po půlhodině rozpadlo. Podle serveru Severe Weather bylo nejtragičtějším tornádem na evropském kontinentu od roku 1984.

Na následky zranění způsobených tornádem zemřelo šest lidí, mezi nimi i dvouleté dítě. Nejvíce zasažené byly obce Lužice a Mikulčice na Hodonínsku a Moravská Nová Ves a Hrušky na Břeclavsku, značné škody napáchal živel i v hodonínské části Pánov. Tornádo vyvolalo téměř bezprecedentní vlnu solidarity, srovnatelnou snad jen s povodněmi v letech 1997 a 2002.

Červenec Babiš žaluje Černošice kvůli svému střetu zájmů

V červenci městský úřad v Černošicích u Prahy oznámil, že nebude přerušovat řízení o přestupku proti zákonu o střetu zájmů, které vede s premiérem Babišem kvůli vlastnictví mediálních společností Londa a Mafra. Babiš podal na úřad žalobu na ochranu před nezákonným zásahem, požaduje zastavení přestupkového řízení.

Srpen Hnutí Tálibán ovládlo Kábul

Vojenská přehlídka islamistického hnutí Tálibán v Kábulu (14. listopadu 2021)

V srpnu radikální islamistické hnutí Tálibán po rychlé ofenzivě bez boje obsadilo Dželálábád a vstoupilo do metropole Kábulu, kde jeho bojovníci obsadili i prezidentský palác. Do něj vstoupili poté, co prezident Ašraf Ghaní z vlasti utekl.

Září Zeman byl hospitalizován v Ústřední vojenské nemocnici

Prezident Miloš Zeman opouští Ústřední vojenskou nemocnici. (22. září 2021)

Prezident Zeman byl v září hospitalizován v ÚVN. V nemocnici strávil osm dní. Podle Hradu šlo o rekondiční pobyt, během kterého prezident podstoupil několik vyšetření a dostával infuze. Poté se v médiích objevilo, že má prezident problémy s játry, hovořil o tom i jeho předchůdce Václav Klaus. Hrad ale opakovaně odmítl tvrzení, že je Zeman ve vážném stavu.

Říjen Pandora Papers: Investigativci odhalili podezřelé transakce premiéra Babiše

Pandora Papers

Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů (ICIJ) zveřejnilo v projektu Pandora Papers podezřelé finanční transakce týkající se 35 světových vůdců a stovek politiků z více než 90 zemí. Projekt je založen na téměř 12 milionech dokumentů a 2,94 terabajtů utajených informací od 14 offshorových společností, spolupracovalo na něm přes 600 novinářů z více než stovky zemí světa. V odhaleních se objevil také český premiér Andrej Babiš společně s řadou dalších vysoce postavených představitelů zemí EU.

Listopad SPOLU a PirSTAN podepsali koaliční smlouvu pro budoucí vládu

Lídři pěti stran koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09), Pirátů a hnutí STAN dnes podepsali hodinu před polednem koaliční smlouvu. (8. listopadu 2021)

Koalice Spolu a Pirátů se STAN se dohodly na koaliční smlouvě i programovém prohlášení společné vlády. Koaliční smlouvu a program postupně schválily všechny strany. Prezident Zeman pověřil předsedu ODS Petra Fialu jednáním o sestavení nové vlády. Předsedkyní Sněmovny zvolili poslanci Markétu Pekarovou Adamovou (TOP 09).

Prosinec Zeman doporučil Lipavskému, aby se vzdal kandidatury na ministra zahraničí

Prezident Miloš Zeman přijal kandidáta na ministra zahraničí Jana Lipavského (Piráti). (7. prosince 2021)

Prezident Miloš Zeman doporučil Pirátovi Janu Lipavskému, aby se vzdal kandidatury na post ministra zahraničí. Uvedla to Frekvence 1 s odkazem na dva zdroje obeznámené s jednáním. Lipavský se po setkání v Lánech se Zemanem vyhnul přímé odpovědi na opakované otázky, zda mu Zeman řekl, že ho odmítá jmenovat novým ministrem zahraničí.