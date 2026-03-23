V malé místnosti je šest postelí, kromě přikrývek jsou na nich připravena překvapivě i pouta. Na pelestech leží dospělí lidé a lákají děti, aby si k nim také lehly. A ty to ochotně dělají. Za úplatu, ale i zadarmo. Jsou tak mladé, že ani nemohou rozumět tomu, co se právě děje.
Popisovaná událost naštěstí nepochází z reálného světa, ale z toho virtuálního. Podobné scénáře se odehrávají ve hře Roblox, která má na celém světě 111 milionů aktivních uživatelů a velké oblibě se těší i mezi českými dětmi. I těmi z mateřských škol.