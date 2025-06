Když Vass se spolužáky konferenci Globsec v roce 2005 zakládal, panovala ve světě fukuyamovská představa, že mezinárodní vztahy směřují k liberální demokracii a sjednocené Evropě.

Oslavoval se tehdy podle něj vstup Česka a Slovenska do Evropské unie a NATO. „O dvacet let později je však situace zcela odlišná. Svět prochází největší změnou v mezinárodních vztazích za poslední dekády, a to nejen kvůli válce na Ukrajině. Mezinárodní pořádek se mění a rozpadá,“ uvedl Vass s tím, že současná krize je transformační a na jejím konci bude svět úplně jiný.

Bratislava nestačila

Původní ambicí Globsecu bylo podle Vasse posunout středoevropský region z periferie do centra evropského dění. „Dnes je naopak úkolem konference ovlivňovat budoucnost v tomto složitém období. Konference se z malého regionálního projektu studentů rozrostla v jedno ze tří největších fór v Evropě, hned po Davosu a Mnichově.“

Rozhodnutí o přesunu konference do Prahy bylo podle Roberta Vasse kombinací několika důvodů. „Primárně Globsec přerostl hranice Slovenska, ale i možnosti kongresových prostor Bratislavy. Myslím si, že Praha poskytuje mnohem větší možnosti.“

Dalším faktorem byl podle něj nedostatečný zájem hostit větší konferenci v Bratislavě a chybějící politický zájem Slovenska hrát významnější mezinárodní roli. Vass zdůraznil, že přesun do Prahy byl správným rozhodnutím: „Myslím si, že po těch dvou letech můžu říct, že nejenže to bylo správné, ale že nás to posunulo dál.“

Konference Globsec bude největší v historii. Organizátoři očekávají dva tisíce hostů z 80 zemí. Jedním z klíčových témat konference bude i partnerství veřejného a soukromého sektoru. Mezi významnými hosty budou nejvyšší čeští představitelé (prezident, premiér a ministr zahraničních věcí), dále arménský či chorvatský premiér.

Poslední budíček

Podle Vasse dorazí i zástupci globálního jihu (například z Chile, Brazílie a Argentiny). Očekáváni jsou také představitelé z Blízkého východu a Afriky. Online vystoupí i ukrajinský prezident Zelenskyj, jehož projev bude významný vzhledem k blížícím se summitům NATO a EU, kde se bude diskutovat o sankcích vůči Rusku a o probíhajícím mírovém procesu.

Klíčovým sloganem letošního ročníku Globsecu je: „Time for Europe to step up.“ Podle Vasse jde o výzvu pro Evropu, aby přešla od řečí k činům. Prezident konference vnímá ruskou agresi na Ukrajině a krizi v transatlantických vztazích jako poslední varování pro starý kontinent.

„Myslím si, že toto je opravdu poslední budíček a nemůžeme promarnit čas, který máme, abychom posílili naši vlastní bezpečnost, odolnost, obranu, hospodářství a konkurenceschopnost. Bez silného evropského hospodářství nebudeme schopni investovat do obrany a bezpečnosti,“ prohlásil Vass a dodal, že je třeba, aby se Evropa postavila na vlastní nohy.

Bude se Evropa tříštit? O čem vypovídá existence „koalice ochotných“? A jakou roli může v budoucnu sehrát Globsec? Chce být think-tankem, mediátorem, nebo aktivním politickým tvůrcem? I na to odpovídal Robert Vass v Rozstřelu.