Okresní soud Tempela nepropustí. Obhájce si chce stěžovat u ministryně Benešové

Výběr událostí v případu Roberta Tempela 26. listopadu 2008 - Středočeský krajský soud nepravomocně uložil Robertu Tempelovi za vraždu dvou mladých mužů z léta 2001 doživotní trest vězení. Prvoinstanční senát tak v pátém kole procesu dospěl k jinému závěru než v minulosti plzeňský krajský soud. Kauza tak má v české justici výjimečné postavení. Krajský soud v Plzni čtyřikrát Tempela osvobodil, ale Vrchní soud v Praze verdikt čtyřikrát zrušil. Tempel byl odsouzen až po přesunutí kauzy ke Krajskému soudu v Praze. Tempel vinu popíral s tím, že vraždu nespáchal on, ale člověk přezdívaný Biftek. - Tempel si v té době odpykával souhrnný trest 13,5 roku vězení za loupeže. Novinář Janek Kroupa před časem uvedl, že Tempel patří k elitě mezi nájemnými vrahy, Tempel to popřel. 9. prosince 2009 - Pražský vrchní soud zamítl Tempelovo odvolání a potvrdil rozsudek. 15. března 2010 - Nejvyšší soud (NS) zamítl Tempelovu stížnost na podjatost Vrchního soudu v Praze. 29. listopadu 2011 - Nejvyšší soud (NS) oznámil, že v létě odmítl Tempelovo dovolání. 8. června 2012 - Ústavní soud zpřístupnil usnesení, kterým v dubnu odmítl Tempelovu stížnost. 29. května 2014 - Odvolací Městský soud v Praze potvrdil, že Tempel nemá nárok na odškodné od státu za nepřiměřenou délku svého trestního řízení, které trvalo přes deset let. 25. června 2020 - Evropský soud pro lidská práva (ESLP) ve Štrasburku konstatoval, že Česká republika porušila Tempelova práva. Podle verdiktu Česko upřelo Tempelovi právo na spravedlivý proces a proces nebyl dokončen v přiměřené lhůtě. Stát má proto Tempelovi vyplatit odškodné v součtu zhruba 13 tisíc eur (zhruba 350 tisíc korun). 23. listopadu 2020 - Česko neuspělo se snahou zvrátit rozhodnutí ESLP. Rozsudek se stal konečným a Tempel se může obrátit na český Ústavní soud s žádostí o obnovu svého trestního řízení. 29. července 2021 - Ústavní soud nařídil znovu otevřít Tempelovu kauzu. ÚS po zásahu ESLP revidoval svá starší odmítavá rozhodnutí. Kauzou se musí znovu zabývat odvolací Vrchní soud v Praze. 5. srpna 2021 - Pražský vrchní soud rozhodl, že se Tempel nebere do vazby a zároveň vydal příkaz k jeho propuštění z výkonu doživotního trestu odnětí svobody. Na svobodu ale propuštěn nebyl, protože ještě nevykonal zbytek dřívějšího trestu uloženého jiným soudem. Podle serveru Seznam Zprávy zůstává Tempel ve vězení kvůli loupežnému přepadení banky, za které byl původně odsouzen už v roce 1996. Z výkonu trestu byl sice podmíněně propuštěn, Okresní soud Karlovy Vary mu ho ale v březnu 2005 pravomocně přeměnil na nepodmíněný trest v délce 457 dnů. 6. srpna 2021 - Okresní soud v Sokolově odmítl propustit Tempela z vězení. Podle soudu si muž musí odpykat dříve uložený trest za loupež.