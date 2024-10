Šlachta vstoupí do senátního klubu ANO. Hlasovat budu podle sebe, říká

Bývalý vysoce postavený policista Šlachta vyhrál v září druhé kolo senátních voleb se ziskem 58,88 procenta hlasů. Předčil v něm lékaře a poslance Miloslava Janulíka (ANO). Druhého kola voleb se zúčastnilo 14,59 procenta voličů. Dosavadní senátor Rostislav Koštial (ODS) neuspěl v prvním kole volby.

Šlachta informoval, že pro vstup do klubu ANO se rozhodl kvůli omezeným možnostem nezařazených členů horní komory. „Rozhodl jsem se vstoupit do klubu, který splnil mou základní podmínku, a to je členství ve výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost,“ uvedl. Ve výboru chce plnit sliby z kampaně, například podporu dobrovolných hasičů.

Členství v klubu neznamená závazné hlasování, rozhodovat se tak bude podle svého přesvědčení a programu Přísahy, dodal.

Hnutí ANO letos poprvé senátní volby vyhrálo, získalo v nich osm mandátů z 27 možných. Dva senátory získalo v prvním kole, ve finále dalších šest. Kandidáti, které nominovaly strany vládní koalice, zvítězili dohromady v 15 obvodech. Ve zbývajících obvodech se prosadili zástupci SOCDEM, SEN 21, Přísahy a Stanislav Balík jako nezávislý kandidát.