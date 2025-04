Přísaha vyjednává o možné spolupráci pro podzimní volby do Sněmovny se sociální demokracií. Podle jejího šéfa Roberta Šlachty to totiž budou mít letos malé strany těžké kvůli obavám z propadnutí hlasů. „Jsme pragmatici, vidíme ta procenta, takže o tom jednáme... Jasno bude do konce dubna,“ přiznává v rozhovoru pro MF DNES. Že by zároveň jednal i s ANO, jak se spekuluje, však popírá.