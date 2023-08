Migranty budeme v Česku přivazovat, abychom nemuseli platit, míní Šlachta

„Evropa zasahuje do suverenity našeho státu. Potřebujeme někoho, kdo bude hájit naše zájmy,“ řekl rozhodně předseda hnutí Přísaha.

Do voleb do Evropského parlamentu chce hnutí kandidovat samostatně. Jedničkou kandidátky může být podle Šlachty předsedkyně hnutí v Jihomoravském kraji Nikola Bartůšek. O postup budou usilovat také další členové. „Jsou to lidi, kteří mají s Evropou zkušenosti,“ nastínil Šlachta.

Za zásadní považuje hnutí téma bezpečnosti či ochrany vnější hranice Evropské unie. Věnovat se chce také dlouhotrvající nedostupnosti léků či nárůstu administrativy a byrokracie.

Nelegální migrace

V souvislosti s ochranou vnější hranice Šlachta zmínil, že je rád za zahájení debaty o nelegální migraci. Zatímco se zrychlením azylového řízení souhlasí, zásadně odmítá zavedení povinné solidarity a kvót.

„Když nepřijmeme migranty, budeme platit nějakou částku dalším zemím. S tím naprosto nesouhlasím, to není řešení. Budeme platit za to, že u nás migranti nechtěli zůstat? Skončí to tak, že je budeme nutit, aby nikam neodešli a my nemuseli platit. Nyní jsme vyjmuti kvůli Ukrajincům, ale podle mě bude docházet k přivazování migrantů, aby neodešli,“ míní Šlachta.

„Povinná solidarita není dobrá, nebylo to vysvětleno občanům, sliby byly naprosto odlišné,“ míní předseda hnutí Přísaha.

Ten jako řešení vidí raději posílení policejních jednotek na vnější hranici Evropské unie. „Tam Evropa naprosto zaostává,“ dodal bývalý policista a celník, který zhodnotil také působení české vlády.

„V zahraniční politice vláda odehrává, co odehrát má. Výsledky tam má, očekával bych ale jedno silné téma, kterým se bude zabývat. Co se týče předsednictví Rady EU, tak kromě toho, že jsme neudělali ostudu, si myslím, že jsme pro naše občany nic nevydobyli,“ řekl Šlachta s tím, že čeští politici by měli mluvit jedním hlasem jak v Evropě, tak v České republice.

Green Deal a evropské dotace

Jedno z hlavních témat, kolem kterého se točí volby do europarlamentu, Šlachta označil za ztrátu zdravého rozumu.

„Jsem odpůrce Green Dealu, protože mi to připadá, že jsme ztratili zdravý rozum. Drahé potraviny, nedostatek léků, Evropská komise teď navíc navrhne zákaz plynových kotlů do roku 2029, zákaz spalovacích motorů, zemědělci budou muset platit emisní povolenky. Zdražuje se život v době, kdy bychom se měli snažit podpořit jednotlivé národní zájmy. Úředníci žijí v jiném světě,“ míní předseda hnutí.

Snahy Evropy podle něj navíc nejsou nic platné, pokud se do řešení klimatické krize nezapojí Čína a Indie.

Šlachta se pustil také do kritiky evropských dotací, chybu však vidí v českém nastavení dotačních podmínek.

„Do Česka přitekl z Evropské unie bilion korun. Nemyslím si ale, že by to bylo pro občany viditelné. Na zastupitelstvech jednotlivých obcí a měst se řeší projekty podle toho, jaká je vypsaná dotace. U nás budeme dělat skatepark, který je úplně zbytečný. Ale je na to vyhlášená dotace, tak to nenecháme ležet a vezmeme si to,“ dal příklad zastupitel Pohořelic.

„Stát by měl nastavit dotační podmínky tak, aby vznikaly projekty, které jsou důležité pro občany,“ dodal Šlachta a zmínil například zlepšení dopravní infrastruktury.

Přijetí eura v referendu

Šlachta se dlouhodobě staví proti přijetí eura. Jako jeden z důvodů uvedl, že by se Česká republika musela podílet na splácení dluhu ostatních zemí, například Řecka či Itálie.

Za hlavní problém pak označil, že se vstupem do eurozóny musí souhlasit občané. „Měli bychom vyhlásit referendum,“ navrhl Šlachta, který také přiznal, že uvažuje o kandidatuře do Senátu. „V poslední době ho beru jako účinnou brzdu, kdy senátoři dokázali napravit excesy Sněmovny,“ zdůvodnil své rozhodnutí předseda Přísahy.

Její politici podle něj půjdou do krajských voleb, které se uskuteční za dva roky, v koalici se zaběhlými parlamentními stranami. V úvahu však nepřichází ODS Petra Fialy. „Vůči té mám dlouhodobě výhrady, hlavně kvůli ministru spravedlnosti Pavlu Blažkovi. Tam bych se s koalicí nedokázal smířit,“ nastínil Šlachta.

Obdobně jeho hnutí odmítá spolupráci s Jindřichem Rajchlem a jeho stranou PRO. Vadí mu také rétorika předsedy hnutí SPD Tomia Okamury. „Můj názor na Evropu je kritický, ale vystoupit z ní nechceme. Myšlenka Evropské unie je podle mě správná. Když se zbavíme blbostí, tak je životaschopná. Klady jsou větší,“ uzavřel Šlachta.