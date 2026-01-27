V úterý si připomínáme Den památky obětí holocaustu. Od konce 2. světové války uplynulo více než 80 let. Je podle vás stále potřeba si tyto události připomínat?
Holocaust má smysl si připomínat právě proto, že podobné hrůzy se odehrávají i v našich dnech. Nikdy jsem si nemyslel, že budu svědkem toho, jak za mého života dochází k zabíjení a mučení tisíců nevinných lidí, a to dokonce nedaleko našich hranic v důsledku neospravedlnitelné války proti Ukrajině. Připomínání holocaustu se netýká jen minulosti, ale i současnosti. Je potřeba se poučit a sledovat procesy, které vedly k tomu, že se od urážek a stereotypů přešlo až k masové vraždě šesti milionů lidí.
Když jsem byl studentem na veterinární škole v Hradci Králové za minulého režimu, vyšetřovala mě VB proto, že jsem šel na přednášku o náboženství. Tehdy mi šestnácti letech hrozilo vyloučení ze školy.