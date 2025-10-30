„Milé vysoké školy, akademické svobody definuje zákon o vysokých školách v paragrafu 4 a tato akce pod to fakt nepatří ani omylem,“ napsal ve středu Plaga z hnutí ANO na síti X.
Zmíněný paragraf zaručuje školám svobodu vědy, výzkumu či umělecké tvorby, dále také svobodu výuky nebo vyjadřování vlastních názorů ve výuce.
Studenti vyvěsili palestinské vlajky na 28 fakultách 14 univerzit po celé zemi v předvečer druhého výročí masakru ze 7. října, kdy teroristické hnutí Hamás zabilo v Izraeli na 1200 lidí a dalších 251 uneslo. Některé vlajky na školách zůstaly i v samotný den výročí. Akce podle prohlášení na Instagramu měla upozornit na utrpení civilistů v Gaze a zároveň žádala přerušení akademické spolupráce s židovským státem. Většina škol se od iniciativy distancovala.
Studenti vyvěsili palestinské vlajky. Není to oficiální postoj školy, říká rektor AVU
Jedna z vlajek visela i na budově pražské AVU, k čemuž se pro iDNES.cz vyjádřil rektor Tomáš Pospiszyl. Mimo jiné uvedl, že se nejedná o oficiální postoj AVU, ale projev akademické svobody.
„Palestinskou vlajku na budově Školy architektury Akademie výtvarných umění v Praze nevnímám jako provokaci, ale důsledek toho, že se studenti a studentky Akademie výtvarných umění zajímají o situaci ve světě. Různými aktivitami reagovali na ruskou invazi na Ukrajinu v roce 2022 nebo na útok Hamásu na Izrael před dvěma lety,“ zmínil v obsáhlém vyjádření.
Toto úterý studentský protest komentovala také rektorka AMU Ingeborg Radok Žádná. Podle ní byl nevhodně načasovaný a společensky obtížně přijatelný. „Proto se lze jen stěží divit, že vyvolal ostrou reakci odborné obce i veřejně známých osobností,“ napsala.
Jako hákové kříže. Palestinské vlajky na školách kritizují Trojan, Svěrák či Hřebejk
Někteří slavní absolventi zaslali v reakci na vyvěšení vlajek vedení škol FAMU, UMPRUM a AVU otevřený dopis. „Propagace Hamásu v den, kdy Izrael truchlí za své mrtvé, není výraz solidarity s Gazou. Na to mají aktivisté dalších 364 dní v roce. Je to antisemitismus. Evropský antisemitismus. Akademický antisemitismus. Pokrytecký, stydlivý antisemitismus, který o sobě nechce slyšet, že je antisemitismem,“ stojí v dopise, pod který se podepsali například režiséři Jan Svěrák, Jan Hřebejk, Václav Marhoul nebo Ondřej Trojan.
Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách
§ 4 Akademické svobody a akademická práva
Na vysoké škole se zaručují tyto akademické svobody a tato akademická práva:
a) svoboda vědy, výzkumu a umělecké tvorby a zveřejňování jejich výsledků,
b) svoboda výuky spočívající především v její otevřenosti různým vědeckým názorům, vědeckým a výzkumným metodám a uměleckým směrům,
c) právo učit se zahrnující svobodnou volbu zaměření studia v rámci studijních programů a svobodu vyjadřovat vlastní názory ve výuce,
d) právo členů akademické obce volit zastupitelské akademické orgány,
e) právo používat akademické insignie a konat akademické obřady.