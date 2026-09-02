„Jedině vzdělaná společnost bude zároveň také odolná a prosperující,“ uvedl Pavel v úterý při návštěvě Olomouckého kraje. Pokud se ale význam vzdělávání neodrazí v penězích určených na školství, je podle Pavla zřejmé, že ho stát za skutečnou prioritu nepovažuje.
Ministerstvo školství má podle návrhu ministerstva financí hospodařit v roce 2027 s výdaji zhruba 287,9 miliardy korun, což představuje meziroční nárůst o 1,4 procenta. Plaga však tvrdí, že v návrhu stále chybí nejméně šest miliard korun.
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Návrh státního rozpočtu není dobrý, deficit je vysoký, kritizuje Pavel
Tři miliardy podle něj scházejí například na financování soukromých a církevních škol, další peníze nejsou v návrhu vyčleněny na zvýšení platů nepedagogických pracovníků. Ministerstvo chce také prostředky na rozjezd některých investic do svazkových škol.
Plaga v úterý ubezpečil, že bude o penězích pro svůj resort dál vyjednávat. „Budu vyjednávat dál. Pro mě, abych mohl pokračovat ve změnách a abych pokryl to, co jsem slíbil, je důležité celé volební období,“ podotkl s tím, že současný návrh ministerstva financí považuje za technický a za rozhodující označil podobu rozpočtu, kterou nakonec schválí vláda. V případě zvýšení platů učitelů odkázal na příslib ministryně financí Aleny Schillerové (ANO), že se na avizovanou úroveň dostanou v roce 2029.
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To jsme nečekali, kritizují experti rozpočet školství. Vyjednám víc, slibuje Plaga
Pavel s Plagou chce kromě financování školství otevřít také přípravu věcného záměru nového zákona o vysokých školách a naplňování vzdělávací strategie do roku 2030+. Prezident naznačil, že by se při jednání mohli dotknout rovněž problematiky duševního zdraví mladé generace.