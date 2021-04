Všichni žáci se k běžné výuce do konce školního roku nevrátí, říká Plaga

Ministr školství Robert Plaga se v rozhovoru pro MF DNES vyjádřil k návratu dětí do škol, popsal, jak by mělo probíhat jejich testování a nezapomněl ani na očkování učitelů. Navzdory všem opatřením bude však návrat k "normálu" pomalý. "Do konce školního roku se všichni žáci do škol nevrátí," říká.