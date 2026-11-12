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Plaga: Vyhlášku o školním stravování řeší ministerstvo zdravotnictví, obavy nemám

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  13:39
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Prezident Petr Pavel ve středu krátce po poledni na Pražském hradě přijal...

Prezident Petr Pavel ve středu krátce po poledni na Pražském hradě přijal ministra školství Roberta Plagu (ANO). (2. září 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Prezident Petr Pavel se zúčastnil jednání vlády Andreje Babiše. Na snímku Adam...
Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš (11. října 2026)
Ministr školství Robert Plaga. (27. srpna 2026)
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch před jednáním s ministryní financí Alenou...
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Podoba návrhu vyhlášky o školním stravování bude plně záviset na požadavcích ministerstva zdravotnictví. Řekl to ministr školství Robert Plaga (za ANO) s tím, že výživové standardy zůstanou nadále nezávazným doporučením. Vyhlášku o školním stravování vydává ministerstvo školství v dohodě s ministerstvem zdravotnictví.

Nyní jsou pravidla, která určují množství ovoce, zeleniny, luštěnin nebo masa, pro jídelny povinná. Vyhláška o školním stravování se podle Plagy neruší. Deník N například uvedl, že by z vyhlášky měla zmizet pasáž, podle níž se kuchaři v jídelnách musí při vaření pro děti se speciálními dietami řídit doporučeními lékařů a dalších expertů.

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Změny se podle Plagy dějí na pokyn premiéra Andreje Babiše (ANO). Podle Babiše jde o splnění jeho předvolebního slibu, že vláda nebude školním jídelnám vnucovat, co mají vařit, řekl ve středu.

„Výsledek vyhlášky, kterou pošlu do procesu, se bude odvíjet čistě od zadání ministerstva zdravotnictví,“ uvedl dnes Plaga. Zopakoval, že nesdílí obavy některých kritiků, že by snad kuchaři ve školních jídelnách chtěli dětem záměrně škodit. Změn se obávají například dětský ombudsman Martin Beneš, Unie rodičů i někteří školští odborníci. Podle analytika společnosti EDUin Miroslava Hřebeckého by stát ztratil vliv nad tím, z jakých polotovarů se v jídelnách vaří.

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„Zároveň musím říct, že vítám, že ministr zdravotnictví řekl, že dále bude ale prosazovat ten nový spotřební stravovací koš,“ řekl Plaga. Je podle něj lepší, aby byla nová pravidla doporučením, než se vrátit ke staré podobě vyhlášky. Plaga také zopakoval, že požádal o výjimku z připomínkového řízení, zatím ji udělenou nemá, řekl. Jak budou změny ve vyhlášce vypadat, by mohlo být vyřešeno během listopadu, předpokládá ministr.

Podle návrhu, který připravil SZÚ zřizovaný ministerstvem zdravotnictví, měly jídelny nově servírovat například méně brambor a omezit by se měly sladké nápoje. Snížit se měly průměrné porce masa, protože nově se do jeho váhy nepočítají kosti, naopak mírně přibýt by v jídelníčku mělo ryb či luštěnin. Podle SZÚ se zásadně mění hlavně to, jak se jednotlivé složky do doporučených dávek započítávají. Školy již mohou podle nových pravidel vařit, povinné to mělo být od září 2027.

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„Mění se způsob, jakým budeme výživové standardy uplatňovat, nikoliv náš cíl. Školní jídelny mají zásadní roli při vytváření správných stravovacích návyků, které si děti odnášejí do dalšího života, a tato role jim zůstává. Výživové standardy proto zachováme jako odborné metodické doporučení,“ uvedl ve středu ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

„Mně nepřísluší hodnotit kroky ministerstva zdravotnictví, ale za sebe říkám, že bych byl velmi rád, abychom v závěru dospěli k výsledku, který dětem zajistí zdravé stravování,“ odpověděl Plaga na dotaz, zda se změnou souhlasí.

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