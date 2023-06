Ničeho jsem se nedopustil, tvrdí Hamrla. Policie ho obvinila z podvodů s DPH

V úterý ráno vás zadržela policie kvůli daňové trestné činnosti. Jak na policejní obvinění reagujete?

Chtěl bych uvést na pravou míru, že si pro mne ráno nepřišla žádná URNA (Útvar rychlého nasazení, pozn. red.), ale normální policie. Nebyl jsem vzat do vazby, jak někteří novináři psali, ale byl jsem zadržen, následně jsem byl na výslechu a poté obviněn. A samozřejmě jsem nyní na svobodě, když spolu mluvíme.

Zadržen jsem byl po dobu 24 hodin, a to proto, že vzhledem k množství obviněných (policie zahájila trestní stíhání devíti fyzických a čtrnácti právnických osob, pozn. red.) jsem byl vyslechnut až jako jeden z posledních. Ale ničeho jsem se nedopustil.

Jste obviněn z krácení daní a podvody s DPH.

Ano, jsem. Figuruje v tom jedna z mých firem.

Podle našich informací se jedná o firmu Hamr marketing a její reklamní činnost.

Ano. Ale chci říct, že to není firma, která vznikla včera nebo loni. Ta je šestnáct let na trhu, normálně funguje, organizuje nejrůznější akce, zajišťuje například reklamní akce. To prostě není účelová firma, která by vznikla, aby se přes ní něco převádělo. Bohužel více nemůžu říct, protože jsem vázán mlčenlivostí, ale znovu opakuji, že jsem se ničeho nedopustil. Nyní jsem ve stádiu, kdy musím všechno dokazovat.

Když říkáte, že jste se ničeho nedopustil, tak jak jste se dostal do hledáčku policie?

To nechci vysvětlovat.

Obchodoval jste s některými z dalších obviněných firem?

Nechci říkat, které firmy tam jsou a nejsou. Moje firma je jedna z nich. Tečka. Já nechci být tím, kdo bude vynášet informace ze spisu. I když věřím, že se stejně brzy objeví.

Reklama v hokeji

Měla mít činnost, kvůli které vás policie zadržela, souvislost s hokejovým klubem Berani Zlín?

Ne, s Berany to nemá žádnou souvislost ani spojitost.

A s reklamou v hokeji?

K tomu už se nemůžu vyjadřovat. Omlouvám se, jsem vázán mlčenlivostí.

Setrváte nadále ve funkci generálního manažera hokejového klubu Berani Zlín?

Zítra (ve čtvrtek) máme radu majitelů, tam se rozhodne.

Nezvažujete, že sám rezignujete?

Znovu říkám, že zítra na radě majitelů se rozhodne. Já to beru komplexně, věřím, že zítra budu mít možnost majitelům vše vysvětlit a popsat. A pak se uvidí. Je to na rozhodnutí klubu. Už zítra se to dozvíte.